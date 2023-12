Live! 0:2! Der VfL Bochum kassiert den zweiten Treffer

Sinsheim Der VfL Bochum ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Gegen die TSG Hoffenheim soll die Serie ausgebaut werden. Der Live-Ticker zum Spiel.

Bereits am Donnerstag hatte Thomas Letsch gesagt, dass er in jedem Fall mindestens eine, aber in Summe nicht viele Änderungen in der Startelf des VfL Bochum im Vergleich zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg vornehmen würde. Es blieb beim nominellen 4-3-3 und einem Wechsel für das Freitagabend-Flutlichtspiel bei der TSG Hoffenheim.

TSG Hoffenheim - VfL Bochum: der Live-Ticker zum Spiel

Hier geht es zum Live-Ticker

Die Viererkette vor Torwart Manuel Riemann hatte Letsch bei der Pressekonferenz bereits komplett verraten. Für den gesperrten Keven Schlotterbeck rückt Bernardo in die Innenverteidigung neben Erhan Masovic. Auf Außen fangen Christian Gamboa und Maxi Wittek an.

Das Dreier-Mittelfeld mit Anthony Losilla, Kevin Stöger und Patrick Osterhage hatte zuletzt überzeugt, es beginnt auch gegen Hoffenheim. Die drei Spieler davor sind genau wie gegen Wolfsburg Matus Bero, Takuma Asano und Philipp Hofmann.

Auf der Bank hat Letsch Niklas Thiede als zweiten Torwart, Goncalo Paciencia, Lukas Daschner, Tim Oermann, Felix Passlack, Christopher Antwi-Adjei, Moritz Kwarteng, Moritz Broschinski sowie Danilo Soares.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum