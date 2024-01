Bochum. Am Samstag trifft der VfL Bochum in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Wir berichten heute live von der Pressekonferenz des Revierklubs.

Schwere Aufgabe für den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga: Am Samstag empfängt der VfL den Tabellenvierten VfB Stuttgart. Anstoß im Ruhrstadion ist um 15:30 Uhr.

Die Bochumer treffen auf einen Champions-League-Anwärter, der mit einer großen Enttäuschung in das neue Jahr gestartet ist. Am Sonntag verlor der VfB mit 1:3 bei Borussia Mönchengladbach. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat am Donnerstag angekündigt, dass er in Bochum eine Reaktion erwartet. „Wir waren enttäuscht, haben eine Analyse gemacht, jetzt wollen wir es gegen Bochum natürlich besser machen“, sagte Hoeneß vor dem Rückrundenstart.

VfB Stuttgart hat Respekt vor dem VfL Bochum

Der Neffe von Bayern-Legende Uli Hoeneß erwartet einen offensiven VfL Bochum: „Ich glaube, sie gehen drauf. Das ist Teil ihrer DNA“, sagte er: „Bochum zu Hause ist eine andere Mannschaft, mit ihren Fans im Rücken. Wir müssen darauf vorbereitet sein – aber auch darauf, wenn sie tief stehen sollten.“

Wie der VfL Bochum dieses Heimspiel tatasächlich angehen möchte, könnte Trainer Thomas Letsch am Freitag erklären. Ab 13 Uhr sitzt der VfL-Coach bei der Pressekonferenz zum VfB-Spiel auf dem Podium, um sich den aktuellen Fragen zu Personal, Transfers und der taktischen Ausrichtung zu stellen. Wir sind live dabei und berichten in diesem Artikel.

VfL Bochum: Die Pressekonferenz zum Stuttgart-Spiel im Live-Ticker

13 Uhr: Hallo aus Bochum: Die PK mit Trainer Thomas Letsch beginnt.

Im Hinspiel in Stuttgart wurde der VfL Bochum komplett überrollt. Mit 0:5 unterlag das Letsch-Team bei den Schwaben und war damit sogar noch gut bedient. Am Samstag kommt der VfB aber mit Personalproblemen nach Bochum. Der überragende Torjäger Serhou Guirassy (17 Saisontore) fehlt. Er weilt verletzt beim Afrika-Cup. Auch Außenangreifer Silas (Afrika-Cup) sowie Woo-yeong Jeong und Hiroki Ito Itako (beide Asien-Cup) fehlen Stuttgart. Silas und Guirassy trafen beide im Hinspiel doppelt gegen den VfL.

