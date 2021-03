Live-Ticker Live! VfL Bochum tritt zum West-Duell in Düsseldorf an

Düsseldorf. Mit einem Sieg kann der VfL die Tabellenspitze zurückerobern. Die Fortuna will die wohl letzte Chance im Aufstiegsrennen nutzen. Der Live-Ticker.

West-Duell in Düsseldorf mit Endspiel-Charakter: Der Zweitliga-Zweite VfL Bochum tritt an diesem Montagabend beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an (20.30 Uhr/Sky). Es geht um viel, vor allem für die Fortuna. Mit einem Sieg kann der VfL Bochum die Tabellenspitze zurückerobern. Eine Niederlage für Düsseldorf würde gleichzeitig bedeuten, dass der Aufstieg wohl kein Thema mehr am Rhein ist. Zu groß wäre dann der Abstand zur Spitzengruppe.

„Wir wissen, dass es bei Düsseldorf um viel geht – genauso wie für uns“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis vor dem Spiel. Nach dem 0:2 gegen den Hamburger SV hofft Reis auf die bislang zuverlässige Kehrtwende. In jedem Spiel nach einer Niederlage konnte der VfL in dieser Saison gewinnen. Im Hinspiel düppierte der VfL die Düsseldorfer mit 0:5.

Die Fortuna hat momentan sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Den direkten Wiederaufstieg hatten die Verantwortlichen offiziell als Ziel ausgegeben. Doch dieses Ziel drohen die Düsseldorfer nun zu verpassen. Trainer Uwe Rösler beteuert: „Für uns ist das kein Endspiel, weil es nicht unser letztes ist. Aber es ist schon ein sehr wichtiges Spiel.“ Rösler-Vorgänger Friedhelm Funkel wird deutlicher: Der 67-Jährige traut der Fortuna noch den Aufstieg zu: „Voraussetzung ist allerdings, dass sie am Montag gegen Düsseldorf gewinnen. Dann kann die Fortuna nochmal oben heranrücken“, sagte er dieser Redaktion. Andernfalls wird es auch für Rösler eng.

Fortuna Düsseldorf ohne Karaman

Düsseldorf kann auf seine Heimstärke setzen. Erst ein Spiel hat die Rösler-Elf im eigenen Stadion verloren. Allerdings fehlt in Kenan Karaman ein Stammspieler. Der 27-jährige Stürmer (7 Tore/2 Vorlagen) ist am Sonntagabend zur türkischen Nationalmannschaft gereist. Düsseldorf hatte noch um eine spätere Abstellung des Nationalspielers gekämpft – vergeblich. Für Karaman beginnt Jakub Piotrowski.

Den Bochumern ist hingegen gelungen, Zeit bei den Verbänden zu gewinnen. Außenverteidiger Cristian Gamboa (Costa Rica), Innenverteidiger Maximilian Leitsch (U21) und Silvere Ganvoula (Demokratische Republik Kongo) werden erst nach dem Fortuna-Spiel auf Länderspielreise gehen. Stürmer Ganvoula sitzt nach seinem kurzen Startelf-Comeback gegen den HSV wieder auf der Bank. Nach zwei Spielen Verletzungspause kehrt Torjäger Simon Zoller zurück. „Wir sind froh, dass er wieder zurück ist“, sagte Reis vor dem Spiel. Der Trainer kann damit wieder auf sein brandgefährliches Offensivduo Zoller/Robert Zulj setzen. Zusammen haben sie 23 der 45 Bochumer Saisontore geschossen. „Sie harmonieren sehr gut“, sagt Reis.

Vor dem Spiel gab es von beiden Teams eine besondere Aktion: Sie setzten mit speziellen Aufwärmshirts ein Zeichen gegen Rassismus. Die T-Shirts sind mit dem Spruch „say no to racism“ bedruckt. „Wir als Fußballer wollen Vorbilder für die Gesellschaft sein und keinerlei Rassismus im Stadion zulassen“, sagte Rösler. Momentan finden die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt.

