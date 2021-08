Live-Ticker Live: VfL Bochum kassiert das 0:1 in Wolfsburg

Wolfsburg. Für den VfL Bochum beginn ab 15.30 Uhr die Saison in der Bundesliga. Elf Jahre her ist das letzte Spiel in Deutschlands höchster Klasse.

Die Saison in der Bundesliga startet für den VfL Bochum mit dem Spiel beim VfL Wolfsburg. Dazu sind auch wieder Zuschauer, wenn auch keine Gästefans, zugelassen. Sie werden eine Startaufstellung des VfL Bochum sehen, die überraschenderweise keine Überraschung brachte. Trainer Thomas Reis entschied sich bei Rückkehr in die Bundesliga bei der Aufstellung auf die erwartbaren elf Akteure.

Manuel Riemann beginnt im Tor. Die Vierer-Abwehrkette bilden Cristian Gamboa, Vasileios Lampropoulos, Maxim Leitsch und Danilo Soares. Wie erwartet bekommt Lampropoulos in der Innenverteidigung den Vorzug vor Armel Bella-Kotchap. Das Mittelfeld bilden weiterhin Robert Tesche, Anthony Losilla und Elvis Rexhbecaj. Rexhbecaj wurde in Wolfsburg besonders freundlich begrüßt. Er ist von Wolfsburg an Bochum ausgeliehen. Im Angriff der Bochumer dürfen Neben Simon Zoller wieder Takuma Asano und Christopher Antw-Adjei anfangen.

Auf der Bank Platz nehmen Michael Esser, Erhan Masovic, Patrick Osterhage, Herbert Bockhorn, Raman Chibsah, Milos Pantovic, Silvere Ganvoula und Bella-Kotchap. Sebastian Polter, den die Bochumer am Freitag als achten Zugang vermeldet hatten, steht wie zu erwarten war nicht im Kader.





