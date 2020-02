Live-Ticker Live! VfL Bochum gegen Stuttgart mit Blum in der Startelf

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Montagabend in der 2. Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Trainer Reis hat zwei Änderungen vorgenommen. Der Live-Ticker.

Gegen den Tabellendritten aus Stuttgart will sich der VfL Bochum weiter von der Abstiegszone absetzen. Trainer Thomas Reis hat seine Mannschaft nach dem 1:0-Erfolg in Wehen Wiesbaden auf zwei Positionen verändert. Vitaly Janelt hat seinen Platz in der ersten Elf verloren. Für ihn beginnt Robert Tesche.

Im Offensivbereich vertraut VfL-Trainer Reis gegen Stuttgart Danny Blum. Der ehemalige Frankfurter erhält den Vorzug gegenüber Winter-Neuzugang Robert Zulj, der in Wiesbaden ein durchwachsenes Startelf-Debüt feierte.

So wollen beide Teams spielen:

Bochum: 1 Riemann - 2 Gamboa, 5 Decarli, 29 Leitsch, 3 Soares - 8 Losilla, 23 Tesche - 9 Zoller, 14 Weilandt, 17 Blum - 35 Ganvoula. - Trainer: Reis

Stuttgart: 1 Kobel - 16 Karazor, 5 Phillips, 3 Endo - 8 Castro, 23 Mangala - 14 Wamangituka, 10 Didavi, 30 Massimo, 15 Stenzel - 27 Gomez. - Trainer: Matarazzo

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 19.500

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: