Live! 0:2! Ex-Schalker Suat Serdar schockt den VfL Bochum

Bochum. Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum liegt gegen Hertha BSC zur Pause mit 0:2 zurück. Ein Ex-Schalker trifft doppelt. Unser Live-Ticker.

Der Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum fordert den „Big City Club“: An diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der Revierklub Hertha BSC. Die ambitionierten Berliner hoffen nach dem Fehlstart auf die Trendwende, der Zweitliga-Meister der vergangenen Saison auf eine Heim-Show wie gegen Mainz. „Jeder Punkt ist wichtig und gibt Selbstvertrauen“, sagt VfL-Trainer Thomas Reis, der auf die Unterstützung von 14.000 Zuschauern im Vonovia-Ruhrstadion zählen kann.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Die Castroper Straße erstrahlt an diesem Sonntag wie beim letzten Heimspiel in Blau und Weiß. Wimpel flankieren den Weg, auf der Straße sind hunderte Fans, die zum Stadion pilgern. „Die Zuschauer werden wieder absolut hinter uns stehen“, war sich VfL-Trainer Reis schon vor dem Spiel sicher. Seine Mannschaft müsse aber auch dafür sorgen, dass der Funke überspringe.

Der Gegner ist schwer auszurechnen. Die Berliner, die mit Investor Lars Windhorst hohe Ziele verfolgen, rennen derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach vier Spieltagen trägt das Team von Trainer Pal Dardai die Rote Laterne, wartet immer noch auf den ersten Sieg. „Die Tabelle ist nur eine Momentaufnahme“, sagt Reis. Er hat „absoluten Respekt“ vor den Gästen. Sagt aber auch: „Wir wollen ihnen den Restart vermiesen.“

Vor 14.000 Fans spielt der VfL Bochum heute gegen Hertha BSC. Foto: Getty.

Die Tabelle ist aus VfL-Sicht dennoch ein lohnenswerter Anblick: Nach den ersten drei Bundesliga-Spielen hält sich der VfL im Mittelfeld auf – dank des fulminanten 2:1-Heimsieges vor 12.600 Zuschauern gegen Mainz. „Das Heimspiel war sowohl inhaltlich als auch, was die Rahmenbedingungen betrifft, sehr gut“, sagte Sport-geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Die Auswärtsniederlagen in Wolfsburg und Köln sorgen jedoch für ein gemischtes Stimmungsbild. Dennoch: „Wir sind im Soll, wir sind gut unterwegs.“

Hoffnung verbreitet auch Eduard Löwen. Der 24-jährige Leihspieler von Hertha BSC soll für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen und die Gefahr bei Standards erhöhen. Gegen Hertha BSC steht er zum ersten Mal in der Startelf. „Ich will das Maximum für den VfL herausholen“, kündigte Löwen im Gespräch mit dieser Redaktion an.

Verzichten muss der VfL allerdings auf Innenverteidiger Maxim Leitsch, Rechtsverteidiger Cristian Gamboa und Offensivpieler Takuma Asano. Für Leitsch spielt erneut Vasilios Lampropoulos neben Armel Bella-Kotchap, Gamboa wird von Neuzugang Konstantinos Stafylidis ersetzt. Der 27-Jährige steht ebenfalls erstmals in der Startelf. Herbert Bockhorn sitzt zunächst auf der Bank. Auch Robert Tesche, der seine Sperre abgesessen hat, schaut zunächst zu.

Die Gäste mit dem früheren Schalker Suat Serdar müssen ebenfalls mehrere Ausfälle verkraften. Kevin-Prince Boateng hat seine Rückenprobleme überwunden und sitzt zunächst auf der Bank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum