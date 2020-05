Live! Karlsruher SC setzt den VfL Bochum unter Druck

Karlsruhe. Der VfL Bochum kann in Karlsruhe einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. In Hamburg steigt ein Topspiel. Der Live-Ticker.

Mit breiter Brust tritt der VfL Bochum beim Karlsruher SC an, um beim Tabellen-Siebzehnten der 2. Liga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu schaffen. Allerdings hob Thomas Reis nach dem überzeugenden 3:0 zum Wiederbeginn gegen Heidenheim mahnend den Zeigefinger: „Heidenheim muss aus den Köpfen raus, Karlsruhe wird ein ganz anderes Spiel“, sagt der Trainer des VfL.

Bei einem Sieg würde Bochum den Vorsprung auf den KSC auf sieben Punkte ausbauen. Mit der gleichen Einstellung wie zuletzt soll dies gelingen, und zwar „ohne Larifari“, sagte Reis, der die nötige „Gier“ von seiner Elf erwartet. Man ist gewarnt: Auch der KSC gewann sein erstes Spiel nach der Corona-Pause gewonnen, mit 2:0 gegen Darmstadt.

Reis setzt auf dieselbe Startelf wie zuletzt beim höchsten Saisonsieg, dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Linksaußen Danny Blum fällt weiterhin aus. Für Saulo Decarli ist die Saison beendet. Der Verteidiger wurde am Freitag am Fuß operiert. (rari)

Die Aufstellungen:

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Wanitzek, Fröde, Groiß - Stiefler, Lorenz - Hofmann

Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Osei-Tutu, Zulj, Zoller - Ganvoula

Alle Zweitliga-Spiele am Sonntag gibt es hier in der Übersicht:

Karlsruher SC - VfL Bochum 0:0

Hamburger SV - Arminia Bielefeld 0:0

Holstein Kiel - VfB Stuttgart1:0