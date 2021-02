Live! Bochum dominiert die Kickers - und führt dank Zulj

Bochum. Der VfL Bochum empfängt die Würzburger Kickers. Der Tabellenletzte schlug zuletzt den HSV. Zeitgleich spielt die Konkurrenz. Der Live-Ticker.

Super-Spieltag in der Zweiten Bundesliga: An diesem Samstag (13 Uhr/Sky) empfängt der VfL Bochum das formstarke Schlusslicht Würzburger Kickers. Zeitgleich spielen die punktgleichen Aufstiegskonkurrenten Greuther Fürth und Holstein Kiel. Der aktuelle Spitzenreiter Hamburger SV, der ebenfalls 42 Punkte hat, spielt erst am Montag gegen St. Pauli (20.30 Uhr). Stürmt der VfL an die Spitze der Zweiten Liga?

Reis setzt wieder auf Danny Blum

Trainer Thomas Reis setzt gegen den HSV-Bezwinger Würzburg wieder auf Danny Blum. Der lange verletzte Flügelspieler wurde beim 0:1 in Aue bereits eingewechselt. Diesmal spielt der 30-Jährige von Beginn an. Reis reagiert damit auf den Ausfall von Herbert Bockhorn. Den gesperrten Innenverteidiger Maxim Leitsch ersetzt Saulo Decarli. In den Kader rücken für Bockhorn und Leitsch Stürmer Soma Novothny und der 17 Jahre junge Verthomy Boboy.

Vier Mannschaften in der Liga mit 42 Punkten

Nach 22 Spieltagen haben die ersten vier Mannschaften jeweils 42 Punkte. Der derzeitige Zweite Greuther Fürth tritt um 13 Uhr bei Hannover 96 an, VfL-Verfolger Holstein Kiel empfängt Erzgebirge Aue. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Trainer Thomas Reis über die Tabellensituation. „Wir können stolz darauf sein, dass wir Teil dieser Konstellation sind.“ Am vergangenen Wochenende hätte sich der VfL absetzen können, ließ aber seine Chance in Aue liegen. „Wir sind noch nicht in der Ersten Liga“, bremste daher Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL, die Euphorie. „Es sind noch zwölf ganz harte Spiele zu spielen.“

Den Anfang macht das Heimspiel gegen Würzburg. Der Tabellenletzte sorgt derzeit für Furore. Gegen Fürth verlor Würzburg mit 1:3, gegen Kiel nur mit 0:1. In beiden Spielen gab es Ärger wegen Schiedsrichterentscheidungen gegen Würzburg. Gegen den HSV landete das personell verstärkte Team von Bernhard Trares dann einen 3:2-Sieg. „Weil es ein bisschen Heimat ist, wünsche ich mir, dass sie nach unserem Spiel alle Spiele gewinnen“, sagte Reis, der in Wertheim in Baden-Württemberg, 50 Kilometer entfernt von Würzburg, geboren wurde. Er hat seine Mannschaft eindringlich gewarnt: „Solche Spiele werden im Kopf entschieden.“

Hier geht es zum Live-Ticker: