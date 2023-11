Nach dem Sieg in Darmstadt will der VfL Bochum auch zu Hause jubeln.

Live-Ticker Live! Bochum will nun auch zu Hause den ersten Sieg

Bochum Nach dem Sieg beim SV Darmstadt 98 will der VfL Bochum zu Hause gegen den 1. FC Köln nachlegen. Das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Letsch war am Freitagmittag nervt. „Es geht mir auf den Zeiger, dass ich mich dafür rechtfertigen muss“, sagte der Trainer des VfL Bochum angesprochen auf die spielerische Entwicklung des Teams. Der Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Darmstadt 98 war nicht schön - doch die drei Punkte zählen. Darauf verwies auch der Trainer. Anzahl der Punkte und der Tabellenstand seien entscheidend für die Bochumer. Aus diesem Grund soll am Samstagabend gegen den 1. FC Köln nun auch endlich der erste Heimsieg der Saison gefeiert werden.

VfL Bochum gegen den 1. FC Köln: Das Spiel im Live-Ticker

Allerdings könnte in dieser Partie ausgerechnet Dauerbrenner und Kapitän Anthony Losilla fehlen. Der 37-Jährige droht damit ebenso wie Danilo Soares für das wichtige Spiel den 1. FC Köln auszufallen. Soares bekam im Training einen Schlag auf das Knie und musste die Einheit abbrechen. Angesprochen auf die beiden Personalien nach der öffentlichen Einheit zeigte sich Bochums Trainer Thomas Letsch schmallippig. Im Hinblick auf Losillas Einsatz sagte der VfL-Coach lediglich: „Ich bin zuversichtlich.“

VfL Bochum: Letsch erwartet „intensiven Fußballabend“ gegen Köln

Letsch ist sich sicher, dass egal wer am Samstag auf dem Platz steht, „voll dagegen halten wird“. Schließlich kommt mit dem 1. FC Köln eine intensiv spielende Mannschaft, die ihren Gegnern körperlich oft eine Menge abverlangt. „Es wird ein Kampf werden, bei dem sich keinen einen Meter schenkt“, sagte Letsch auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. „Es wird ein intensiver Fußballabend.“

