Bochum. Bochums Trainer Thomas Reis hat zuletzt gute Leistungen seiner Mannschaft registriert, jetzt sollen Ergebnisse folgen. Die Spiele im Live-Ticker.

Live! Bestätigt der VfL Bochum die ansteigende Formkurve?

Nach zwei Siegen und drei Remis aus den vergangenen fünf Partien will Fußball-Zweitligist VfL Bochum die ansteigende Form am Samstag (13 Uhr/Sky) bei Greuther Fürth bestätigen. Bitter enttäuscht hatte der VfL zuletzt nur bei Holstein Kiel (1:2). Das Spiel in Kiel sei zwar wirklich schlecht gewesen, sagte Trainer Thomas Reis. Davor und danach aber habe das Team auch auswärts sehr gute Leistungen gezeigt. „Nicht nur das Spiel in Heidenheim war gut, weil wir da gewonnen haben“, sagte er. „Auch gegen Sandhausen hätten wir mehr holen können und gegen St. Pauli war die Leistung auch in Ordnung.“ Die Ergebnisse allerdings nur halbwegs. Gegen Sandhausen und St. Pauli gab es jeweils ein 1:1.

Nun soll auswärts mal wieder ein Sieg folgen. Helfen können Tom Weilandt und Thomas Eisfeld, die zurück im Kader sind. (fs)

