Gladbach gegen VfL Bochum live im TV und Live-Stream schauen: So geht's

Mönchengladbach/Bochum. Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntag in der Bundesliga den VfL Bochum. Wer zeigt dieses Spiel? Wir erklären es.

Der VfL Bochum ist schon seit einigen Tagen in bestechender Form. In der vergangenen Woche gelang beim 1:0-Erfolg bei Mitaufsteiger Greuther Fürth der zweite Sieg in dieser Bundesliga-Saison nach dem Erfolg gegen Mainz 05. Am vergangenen Sonntag legte der VfL im Ruhrstadion nach: 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durch zwei Tore von Danny Blum und Sebastian Polter. Am Mittwoch dann die : Bochum zog nach dem 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg ins Pokal-Achtelfinale ein - und Torwart Manuel Riemann wurde zum Helden. Gelingt nun bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag der nächste Sieg?

In diesem Text erklären wir, wie Sie das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen VfL Bochum live im TV und im Live-Stream sehen können.

Drei Siege in Folge erlebte Trainer Thomas Reis vom VfL Bochum. Foto: firo

Gladbach gegen Bochum live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

Wettbewerb: Bundesliga

Datum: Sonntag, 31. Oktober

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

"Wenn du erfolgreich bist, geht die Regeneration ein wenig schneller. Wir werden es jedoch bewusst angehen und schauen, wie die Jungs das Augsburg-Spiel verkraftet haben", erklärte Bochums Trainer Thomas Reis nach dem Augsburg-Spiel. Das heißt im Klartext: Im Duell mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag wird der VfL-Coach womöglich rotieren. Aber wo ist die Partie Gladbach gegen Bochum live im TV und im Live-Stream zu sehen?

Gladbach gegen VfL Bochum live im TV und im Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Die gute Nachricht: Fans des VfL können das Spiel auf jeden Fall sehen. Wie alle Spiele der 1. Fußball-Bundesliga wird das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum live im TV und Live-Stream übertragen – allerdings nur für Bezahlkunden und nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in der Saison 2021/22 nur noch alle Bundesliga-Spiele am Samstag sowie in Englischen Wochen live als Einzelspiel sowie in der Konferenz. Alle Spiele am Freitag und am Sonntag überträgt dagegen der Streaming-Dienst DAZN. Nur wenige ausgewählte Spiele laufen live im Free-TV auf Sat.1.

Wenn der eine Torwart die Sprechchöre für den anderen Torwart anstimmt!🤩 EIN TEAM! Grandiose Leistung von Michael #Esser heute!👏👏#meinVfL #BOCFCA (7:6) pic.twitter.com/U95pXe363C — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 27, 2021

Das Spiel Gladbach gegen VfL Bochum wird wie die meisten Sonntagsspiele also bei DAZN im TV und im Live-Stream übertragen. DAZN ist ein Streamingdienst, man kann das Spiel also zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch am Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann natürlich über einen Smart-TV oder beispielsweise eine Playstation DAZN aufrufen. Einen kostenlosen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an. Wer DAZN abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro) oder einem vergünstigen Jahresabo (149,99 Euro) entscheiden.

Der Matchwinner: VfL-Torwart Manuel Riemann verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Foto: Stuart Franklin / Getty Images

Gladbach gegen VfL Bochum live im TV und im Live-Stream: So läuft die Übertragung bei DAZN

Sender: DAZN

Live-Stream: DAZN

Kommentator: Michael Born

Experte: Benny Lauth

Moderation: Alex Schlüter

Wer kein kostenpflichtiges Abo abschließen will, kann die Partie Gladbach gegen VfL Bochum auch im Live-Ticker verfolgen. Dazu gibt es im Internet verschiedene Anbieter. Auch wir bei Funke Sport bieten einen an.

