Fix: Lampropoulos verteidigt weiter für den VfL Bochum

Bochum. Nun ist der Wechsel in trockenen Tüchern. Vasileios Lampropoulos unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag beim VfL Bochum.

Seit Tagen ist Vasileios Lampropoulos in Bochum, längst wollte er ins Training einsteigen. Am kommenden Montag ist es soweit, dann wird der griechische Innenverteidiger seine erste Einheit nach der Sommerpause beim VfL Bochum bestreiten. Der Wechsel ist nach zwei, drei Tagen des Wartens auf ein Schriftstück aus Spanien nun perfekt.

Lampropoulos kommt wie mehrmals berichtet ablösefrei vom spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna. Er unterschrieb am Freitag einen Vertrag bis 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Bei den Blau-Weißen wird er weiterhin mit der Rückennummer 24 auflaufen, teilte der Klub am Freitagnachmittag mit.

„Vasileios hat bewiesen, welche Qualitäten er auf den Platz bringen kann und wie verlässlich er ist – nicht nur sportlich. Er ist in kürzester Zeit zum Führungsspieler geworden“, zitiert der VfL Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, in der Pressemitteilung. „Aufgrund der Gesamtsituation war es kein leichter Transfer, aber man hat in den vergangenen Wochen gemerkt, dass der Spieler und wir das gleiche Ziel verfolgt haben. Vasili hatte den Wunsch, weiter in Bochum zu bleiben. Ich freue mich, dass wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben.“

„Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zurück in Bochum bin“, sagt Lampropoulos. „Ich freue mich, meine Mannschaftskollegen wiederzusehen. Man hat in der vergangenen Saison gesehen, welches Potenzial in unserem Team steckt – daran wollen wir in der kommenden Spielzeit bestmöglich anknüpfen.“

Bereits vom 31. Januar bis 30. Juni war der 30-Jährige von seinem damaligen Klub Deportivo La Coruña an den VfL ausgeliehen. In dieser Zeit kam Lampropoulos in zehn Zweitliga-Spielen zum Einsatz.