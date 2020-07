Fernsehgelder: 13 Millionen Euro für den VfL Bochum

Bochum. Die Vermarktung der Medienrechte bringt den Proficlubs viel. Auch der VfL Bochum bekommt reichlich Fernsehgeld.

Die Vermarktung der Medienrechte bringt den Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga auch in der kommenden Saison sehr viel Geld. 1,2 Milliarden Euro werden an die Proficlubs ausgezahlt. Das berichtet der Kicker. Knapp 235 Millionen erhalten demnach die Zweitligaclubs, sie werden in zwölf Monatsraten ausgezahlt Das meiste Geld bekommt Hannover 96. Der VfL Bochum liegt unter den Top-Ten.

Hannover 96 bekommt 22,46 Millionen Euro, die Würzburger Kickers, die jetzt die Rückkehr in die 2. Bundesliga schafften, erhalten 7,49 Millionen Euro. So groß sind die Unterschiede bei der Verteilung der Gelder. Der VfL Bochum bekommt 13,14 Millionen Euro. Damit liegt der VfL auf Platz sieben der Liste und einen Platz vor dem SC Paderborn. Der Absteiger aus der Bundesliga bekommt 12,99 Millionen Euro.

Vor den Bochumern liegen noch der FC Heidenheim (14,68 Millionen Euro), der 1. FC Nürnberg (15,53), der SV Darmstadt 98 (15,94), der Hamburger SV (20,15), Fortuna Düsseldorf (22,33) und Hannover 96.