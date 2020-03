Faninitiative: VfL-Fans sollen Karten nicht erstatten lassen

Bochum. Das Spiel des VfL gegen Heidenheim findet ohne Zuschauer statt. Die Faninitiative hat eine Idee, damit der Verlust für den VfL nicht so groß wird.

Beim VfL Bochum haben sie jetzt mal ausgerechnet, welche Summe dem Verein verloren geht, da das Spiel gegen den FC Heidenheim am Samstag ohne Zuschauer stattfindet. 500.000 Euro nennt der VfL. Das ist für einen Zweitligisten viel Geld. Die VfL-Faninitiative hat eine Idee, um den Verlust halbwegs im Rahmen zu halten.

Sie appelliert an die VfL-Fans, sich bereits gekaufte Karten oder Dauerkarten nicht erstatten zu lassen. „In dieser Situation zählt einmal mehr jeder Euro!“, heißt es in der Mitteilung der Initiative auf Facebook. „Lasst uns den VfL in dieser schweren Zeit, so gut es geht, gemeinsam unterstützen.“

Das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen zu müssen, sei in jeder Hinsicht ärgerlich: „Zum einen können wir der Mannschaft nicht die gewohnte lautstarke, bunte und moralische Rückendeckung geben, die sie in dieser Phase der Saison mehr denn je braucht. Zum anderen führt dies aber auch dazu, dass dem VfL wesentliche Einnahmen fehlen werden, welche im schlimmsten Falle die Existenz unseres Vereins bedrohen können.“