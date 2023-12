Diese Statistik des VfL Bochum ist für Lettau „herausragend“

Bochum. Der VfL Bochum kann endlich auch in einem Heimspiel über einen Sieg jubeln. Entsprechend zufrieden waren die Verantwortlichen.

Das größte Lob kam am Samstagabend vom Trainer des VfL Wolfsburg. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben überhaupt nicht stattgefunden, was den Zweikampf angeht“, sagte Nico Kovac auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg des VfL Bochum über die Niedersachsen. „Wir haben nichts kreiert, weil wir nur in den Fuß gespielt haben. Das kam Bochum entgegen.“

Der VfL spielte im Heimspiel stark auf, überzeugte mit aggressivem Pressing vor allem in der ersten halben Stunde und kaufte so den favorisierten Wolfsburgern den Schneid gänzlich ab. Angeführt von einem glänzend aufgelegten Patrick Osterhage, der beim 1:0 seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte, ging der VfL verdient mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. „Wir haben großartig ins Spiel gefunden, viele tolle Gegenpressing-Momente gehabt. Es war ein leidenschaftlicher Kampf gegen den Ball“, lobte VfL-Sportdirektor Marc Lettau seine Mannschaft nach der Partie. Der Lohn: der erste Heimsieg dieser Saison für den VfL Bochum. Und ein Sprung in der Tabelle.

VfL Bochum: Letsch lobt die Spieler für die Geschlossenheit

Anteil daran hat sicher auch der personelle Kniff von Trainer Thomas Letsch, der Matus Bero nicht nur wieder in den Kader, sondern auch in die Startelf beorderte. Nach der Partie erklärte er seine Überlegungen. „Für uns war es wichtig, dass wir von Anfang an die Intensität und die Leidenschaft auf den Platz bekommen, um einen technisch starken Gegner nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte der Trainer, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2026 verlängerte. Einen Spieler herausheben wollte er bei seinem Lob dann aber noch nicht. „Wir haben sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt, vorn die Meter gemacht. Jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es war eine gute Leistung und ein absolut verdienter Sieg.“

Neun von 13 Spielen hat der VfL Bochum in dieser Saison somit nicht verloren, endlich den zweiten Sieg der Saison eingefahren. Entsprechend zufrieden ist Lettau mit der Gesamtentwicklung der Mannschaft. „Das ist für eine Mannschaft wie den VfL Bochum eine herausragende Statistik. Wenn wir am Ende Zwölfter sind, kann ich damit gut leben“, sagte er über den aktuellen Tabellenplatz.

