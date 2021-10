DFB-Pokal: VfL Bochum gegen FC Augsburg live im TV und im Live-Stream schauen - So geht's

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Mittwoch im DFB-Pokal auf den FC Augsburg. Wer zeigt die Partie heute live im TV und im Live-Stream? Wir erklären es.

am Sonntagabend im Stadion des VfL Bochum. Sebastian Polter rutschte in der Nachspielzeit in die Ostkurve des Ruhrstadions. Eben hatte er das 2:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt erzielt. Zuvor traf schon Danny Blum gegen seinen Ex-Klub. Es war bereits der zweite Sieg der Bochumer in Folge. In der Vorwoche gab es ja einen 1:0-Erfolg über Mitaufsteiger Greuther Fürth durch einen Kopfballtreffer von Kapitän Anthony Losilla.

Den Schwung aus den beiden Bundesliga-Siegen will die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auch mit in die neue Woche nehmen. Da wird nämlich am Dienstag und Mittwoch die zweite Runde des DFB-Pokals ausgetragen. „Wir könnten gegen Augsburg die gleiche Mannschaft aufbieten, die gegen Frankfurt gespielt hat“, sagte Reis vor dem Spiel am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen den Liga-Konkurrenten. „Aber wir müssen schon sehen, wie die Spieler mit der Belastung klarkommen.“

Riesenjubel nach der Erlösung: Der VfL Bochum feiert das 2:0 von Sebastian Polter gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

VfL Bochum gegen FC Augsburg im DFB-Pokal live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: VfL Bochum - FC Augsburg

Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Hauptrunde

Datum: Mittwoch, 27. Oktober

Ort: Ruhrstadion, Bochum

Anstoß: 18.30 Uhr

Mit Takuma Asano, Danny Blum und Cristian Gamboa seien aber eben auch Spieler dabei, die aus einer Verletzung gekommen sind. Zudem könnte es eine Veränderung auf der Torhüter-Position geben. "Auch das werden wir noch intensiv besprechen. Wir haben mit Michael Esser einen zweiten Torwart im Kader, der Bundesligaerfahrung hat", sagt Reis. Nur die Chancenverwertung des VfL bleibt ein Problem...

Die angespannte Situation des Gegners FC Augsburg in der Bundesliga hat für dessen Trainer Markus Weinzierl hingegen keinen Einfluss auf den DFB-Pokal „Wir können das losgelöst von der Liga sehen. Wir nehmen die drei Tage, um die Liga auszublenden. Wir sind gefordert und wollen unbedingt weiterkommen“, sagte der 46-Jährige. Dennoch fordert Weinzierl eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei der Niederlage in Mainz (1:4). „Wenn du so unterlegen bist wie am Freitagabend, wirft das natürlich Fragezeichen auf. Das darf uns so natürlich nicht nochmal passieren“, sagte der FCA-Coach. Es gehe darum, „ein anderes Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir schnell wieder spielen können.“

Michael Esser kam im Sommer von Hannover 96 zum VfL Bochum. Bisher kam er nur in Testspielen zum Einsatz. Im Pokal könnte er in die Startelf rücken. Foto: RHR-FOTO/Tim Rehbein

So oder so: Die Bochumer haben gute Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Wie ist aber das Spiel VfL Bochum gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal live im TV und Live-Stream zu sehen? Wir erklären es in diesem Text.

VfL Bochum gegen FC Augsburg im DFB-Pokal live im TV und im Live-Stream: Mehr News und Hintergründe

Die TV-Rechte im DFB-Pokal liegen für die Saison 2021/2022 bei insgesamt drei Sendern: Sky, ARD und Sport 1. Die ARD zeigt in dieser Pokalsaison insgesamt neun Partien live, in den ersten beiden Runde eine Begegnung. Anschließend jeweils zwei sowie das Finale im Berliner Olympiastadion. Auch der Free-TV-Sender Sport 1 hat sich Rechte gesichert: von der ersten Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Spiel. Zählt dazu auch das Duell zwischen dem VfL Bochum und FC Augsburg?

VfL Bochum feiert 2:0 über Frankfurt: Alle Fotos & Berichte

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

18./19. Januar 2022: Achtelfinale

1./2. März 2022: Viertelfinale

19./20. April 2022: Halbfinale

21. Mai 2022: Finale im Berliner Olympiastadion

Durch Tore von Blum und Polter gewann der VfL Bochum sein Heimspiel gegen Frankfurt.

Die Wahl der TV-Anstalten fiel diesmal auf andere Duelle: Die ARD zeigt am Mittwoch den Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München (zum Live-Ticker). Sport 1 überträgt das Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt (zum Live-Ticker). Wo ist also das Spiel VfL Bochum gegen FC Augsburg im DFB-Pokal live im TV und Live-Stream zu verfolgen?

VfL Bochum gegen FC Augsburg live im TV und Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Bochum-Fans brauchen ein Abo des Senders Sky, um VfL Bochum gegen FC Augsburg heute live im TV und Live-Stream sehen zu können. Sky zeigt die Partie im Einzelspiel sowie in der Konferenz mit den anderen Spielen des Mittwochabends. Zusätzlich bietet Sky natürlich sein Streaming-Angebot SkyGo an. Diese sind allerdings nicht kostenlos empfangbar. VfL-Anhänger müssen also bei Sky ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

VfL Bochum gegen FC Augsburg im DFB-Pokal live im TV und im Live-Stream: So läuft die Übertragung bei Sky

Sender: Sky Sport 5

Stream: SkyGo

Kommentator: Joachim Hebel (Einzelspiel), Frank Buschmann (Konferenz)

Wer kein Geld ausgeben möchte, aber VfL Bochum gegen FC Augsburg heute live verfolgen möchte, kann auch einen Live-Ticker aufrufen. Auch wir von Funke Sport bieten einen an.

