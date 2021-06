Der VfL Bochum leiht Eduard Löwen von Hertha BSC aus

Bochum. Mittelfeldspieler Eduard Löwen erfüllt, sagt Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz über den Neuzugang, das Anforderungsprofil des Klubs.

Der VfL Bochum hat Eduard Löwen von Hertha BSC für zunächst ein Jahr ausgeliehen. Im vergangenen Jahr hatte der Hauptstadtklub den 24 Jahre alte Mittelfeldspieler an den FC Augsburg verliehen.

VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz sagt über den Neuzugang: „Eduard Löwen ist trotz seines relativ jungen Alters ein sehr erfahrener Profi, mit fast hundert Spielen in der Bundesliga und Zweiten Liga. Er vereint Physis, Technik und Tempo und entspricht somit unserem Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass wir ihn für die kommende Saison für den VfL gewinnen konnten.“

Eduard Löwens Ziele: Klassenerhalt und Spielpraxis

Der aus Idar-Oberstein stammende Spieler, der für verschiedene Klubs bislang 52 Spiele in er ersten Liga absolviert und dabei fünf Tore erzielt hat, sagt über seinen neuen Arbeitgeber: Der VfL Bochum ist ein Traditionsverein, der mir die Möglichkeit bietet, in der Bundesliga zu spielen.“ Und weiter: „Der VfL hat sich als Topclub in der Zweiten Liga präsentiert. Die Verantwortlichen hier, allen voran Sebastian Schindzielorz und Thomas Reis, haben sich sehr um mich bemüht, sodass mir die Entscheidung leichtfiel. Wichtig ist für mich, Spielpraxis zu sammeln, um so mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“ (fs)

