Dem VfL Bochum fehlt es an den Siegertypen

Bochum. Das 1:1 gegen Osnabrück fühlte sich für den VfL Bochum an wie eine Niederlage. Auch, weil zu viele Spieler neben sich standen.

Lange hockte Manuel Riemann nach dem Schlusspfiff vor seinem linken Torpfosten, nahezu regungslos blickte der Torwart mal nach unten, mal nach vorne. Nach dem obligatorischen Dank der gesamten Mannschaft an die Fans in der Ostkurve zog Riemann schnell in die Kabine, diesmal auch an den Journalisten vorbei, denen er sich auch in der Krise schon so oft gestellt hatte. Etwa zeitgleich diskutierte auf der Tribüne eine Hand voll junger Männer über die Partie gegen Osnabrück, und immer wieder fiel das Wort: „Niederlage“.