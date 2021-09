Das Zauberwort für den VfL Bochum heißt Zusammenhalt

Essen. Aufsteiger VfL Bochum darf sich vom 0:7 beim FC Bayern nicht entmutigen lassen. Er muss nur zügig die richtigen Lehren ziehen. Ein Kommentar.

Ihre beste Aktion hatten die Spieler des VfL Bochum in München vor dem Spiel, als sie sich gemeinsam aufstellten und ein Trikot mit der Nummer 9 präsentierten – das Trikot ihres Teamkollegen Simon Zoller, der sich in der vergangenen Woche einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und ein halbes Jahr ausfallen wird. Sie demonstrierten dabei Zusammenhalt, und genau das wird ihre einzige Chance sein, wenn sie in der Bundesliga bleiben wollen: Nur als verschworene Einheit werden sie diese schwere Saison als Aufsteiger überstehen können.