Darum musste der VfL Bochum Köln-Fans den Zutritt verweigern

Fans des 1. FC Köln versuchten sich Eintritt in die Blöcke des VfL Bochum beim letzten VfL-Heimspiel zu verschaffen.

Bochum. Zuletzt hatte der VfL Bochum damit zu kämpfen, dass bei Heimspielen Gästefans auf den Heimtribünen Einlass erhalten wollten.

Nach dem Auswärtsspiel beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig geht es für den VfL Bochum mit dem Heimspiel gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt weiter. Für die Partie am Samstag, 8. Oktober (15.30 Uhr) beginnt am Freitag (10 Uhr) der Kartenvorverkauf im Ticket-Online-Shop des VfL, wie gehabt zunächst nur für Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied kann maximal zwei Tickets erwerben.

Beim Heimspiel gegen Köln zuletzt hatte der Ordnungsdienst etlichen Kölner Fans den Zutritt zu Bochumer Heimblöcken verweigert. In einem Schreiben an die Mitglieder appelliert der Klub noch einmal, diese „für beide Seiten unangenehme Situation“ nicht entstehen zu lassen, also keine Karten auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdachtsfällen werde man „mit aller Schärfe“ nachgehen. (rari)

