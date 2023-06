VfL Bochum: Warum Manuel Riemann bei der Party im Bermudadreieck fehlte

Essen. Der BVB und Schalke müssen schwere Nackenschläge verdauen, beim VfL Bochum wird gefeiert. Eine Sonderfolge unseres Podcasts Fußball inside.

Jubeln durfte am Ende nur ein Revierklub. Der VfL Bochum hat durch einen 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Anschließend wurde in der Stadt und vor allem im Bermudadreieck kräftig gefeiert. Nicht mit dabei war Torwart Manuel Riemann, was viele Fans wunderte. Doch dafür gab es mehrere Gründe: Der wohl wichtigste: Am Samstag hatte der VfL-Keeper seinen Hochzeitstag. Mit seiner Frau und einem kleinen Kind wollte er das Gedränge im Partyviertel meiden. Zudem war der Bochumer Schlussmann nach dem erreichten Ziel mental und körperlich am Limit. Die Ruhe hatte er sich freilich verdient. Mittendrin im Getümmel im "Three Sixty" war unser VfL-Reporter Ralf Ritter. In einer Sonderfolge unseres Podcasts "fußball inside" berichtet er von der Mega-Sause. Wer unter anderen wissen möchte, welches Kaltgetränk Stürmer Philipp Hofmann bevorzugt, kann ab Minute 22 reinhören. Dann geht es um den VfL Bochum.

Dortmund weint - Der BVB lässt die Mega-Chance liegen

Eine große Party sollte es auch in Dortmund geben. Doch stattdessen wurde viel geweint. Der BVB hat die ganz große Meisterchance liegen lassen. Gegen Mainz 05 reicht es nur zu einem 2:2-Remis - zu wenig. Am letzten Spieltag zogen die Bayern vorbei.

Ähnlich war die Stimmungslage auf Schalke. Die Königsblauen sind nach dem 2:4 bei RB Leipzig abgestiegen. Trauer auf Schalke und beim BVB, Jubel beim VfL Bochum: Zeit für eine Sonderfolge unseres Podcasts fußball inside. Unsere Experten Sebastian Weßling, Andreas Ernst und Ralf Ritter haben mit Moderator Timo Düngen über dieses denkwürdige Bundesliga-Finale gesprochen und den Blick bereits nach vorne gerichtet. Viel Spaß beim Reinhören!

