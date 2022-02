Bochum-Trainer Thomas Reis: Sind das gallische Dorf der Liga

Bochum. Keine Angst vor dem großen FC Bayern: Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, schwört sein Team auf die Partie gegen den Rekordmeister ein.

Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum hat die deutliche 0:7-Niederlage im Bundesliga-Hinspiel gegen den FC Bayern München als förderliches Schlüsselerlebnis bezeichnet. „Es war die brutalste Klatsche in meiner Karriere. Wir haben schonungslos festgestellt: Wenn wir als Mannschaft weiter so die Ordnung verlieren, haben wir in der Bundesliga keine Chance“, sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers der „Sport Bild“ vor dem nächsten Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Nach dem 0:7 in München Mitte September rangierte der Revierclub auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat sich aber mittlerweile mit 25 Punkten auf Rang elf vorgearbeitet. „Nach dem Spiel in München war jedem klar, dass wir erst mal verteidigen müssen“, sagte Reis: „Wir haben Willen und Mentalität, wir sind unbeugsam - wir sind das gallische Dorf der Liga.“

Reis ist guter Dinge, dass sich seine Mannschaft im neuerlichen Kräftemessen mit dem deutschen Branchenführer vor 8500 Fans in Bochum besser verkauft als beim 0:7: „Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Bayern aus dem Stadion schießen. Aber ich will eine Entwicklung sehen. Wir werden versuchen, Bayern den Spaß zu nehmen.“ (fs/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum