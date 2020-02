Bei Dynamo Dresden sind sie froh über jede gute Nachricht

Bochum. Am Samstag geht es für den VfL Bochum zu Dynamo Dresden. Dresden ist Letzter der 2. Bundesliga und derzeit froh über jede gute Nachricht.

Bei der SG Dynamo Dresden sind sie derzeit froh über jede halbwegs gute Nachricht. Das Team ist Letzter in der 2. Bundesliga. Am vergangenen Spieltag aber hatte Dresden den besten Torwart der 2. Bundesliga in seinen Reihen. Zumindest wurde Kevin Broll vom Fußballfachmagazin Kicker in die Elf des Tages gewählt. Das ist dann auch die gute Nachricht, die die Dresdener auf ihrer Homepage derzeit ganz oben haben. Einen guten Torwart kann man immer gebrauchen.

Die Dresdener hätten sicher nichts dagegen, wenn Broll auch im nächsten Spiel gegen den VfL Bochum wieder in guter Form wäre. Beim VfL Bochum hingegen arbeiteten sie am Mittwoch im Training daran, dass Broll am Samstagmittag dann auch häufiger Gelegenheit dazu bekommt, sich auszuzeichnen. VfL-Trainer Thomas Reis ließ unter anderem viele Flanken schlagen und immer wieder Abschlüsse üben. Das machte er indes auch, weil er beim Spiel gegen den VfB Stuttgart nicht mit den Flanken und Abschlüssen zufrieden gewesen war.

Bälle über das Tor und über den Zaun

Am Mittwoch klappte auch ohne Gegnerdruck längst nicht alles. Auch da flogen Flanken über das Tor oder die Angreifer hinweg. Bei den Abschlüssen war auch alles dabei. Bälle über das Tor und sogar über den Zaun. Aber dafür ist es ja Training. Wobei der geneigte Betrachter bei einigen Spielern auch ein Kopfproblem vermuten könnte. Beziehungsweise bei den Abschlüssen Rückschlüsse auf zuletzt gezeigte Leistungen machen könnte.

Saulo Decarli hatte gegen Stuttgart lange gut gespielt. Mit einem Fehler aber leitete er das Tor für die Stuttgarter ein. Beim Training am Mittwoch wollte ihm lange kein guter Abschluss gelingen. Es schaffte es nicht per Kopfball, nicht mit Schüssen. Bisweilen mussten die Trainingszugucker den Ball, den er über das Tor gedroschen hatte, wieder hoch über den Zaun der den Trainingsplatz eingrenzt zurückspielen. Dann aber segelte eine schöne Flanke vo Danilo Soares in den Strafraum und Decarli verwandelte mit der Hacke.

Leitsch in der Elf des Tages

Das schaffte Maxim Leitsch nicht. Der junge Innenverteidiger traf dagegen mit fast jeder anderen Ballberührung. Das „sauber Leitschi“ war immer wieder über den Trainingsplatz zu hören. Leitsch ist bislang die Entdeckung der zweiten Saisonhälfte beim VfL Bochum. Am Mittwoch beim Training mochte man glauben, Trainer Reis sollte ihn vielleicht demnächst mal im Angriff aufstellen. Dort fehlte dem VfL zuletzt das Glück. So wie Leitsch derzeit spielt, würde er es voraussichtlich auch auf einer Position im Angriff in die Kicker-Elf des Tages schaffen. Das schaffte er zuletzt mit seiner Leistung im Stuttgart-Spiel.

Beim VfL Bochum haben sie darauf verzichtet, daraus eine Meldung für die Homepage zu machen.