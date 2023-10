Anthony Losilla schlägt Alarm: VfL Bochum defensiv völlig indisponiert

Bochum. Der VfL Bochum wird in der ersten Halbzeit von Borussia Mönchengladbach überrollt. Das Defensivverhalten reicht aktuell nicht für die Bundesliga.

Ehe Anthony Losilla in den Katakomben des Ruhrstadions zu seiner Analyse ansetzte, blickte er noch einmal enttäuscht nach oben ins Leere. Die Augen des Franzosen sprachen schon Bände, doch dann fand der Kapitän des VfL Bochum auch noch klare Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. „Eine bodenlose erste Halbzeit“ habe sein Team geboten, sagte Losilla. „Da hat von unserer Seite nichts gepasst.“ Beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach hatten die Bochumer am Samstag alle Gegentreffer in der ersten Hälfte hinnehmen müssen. Das 0:7-Debakel der Vorwoche beim FC Bayern miteingerechnet waren es zehn Gegentore in 135 Minuten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch präsentierte sich zuletzt in der Defensive völlig indisponiert.