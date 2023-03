Abstiegskampf pur: Ansetzung für VfL Bochum gegen Stuttgart

Philipp Hofmann, hier beim Spiel in Stuttgart, ist hart im Nehmen, er kann auch austeilen. Auf seine Wucht und Präsenz gegen die äußerst stabilen und robusten Berliner von Eisern Union wird es auch am Sonntag für den VfL Bochum ankommen.

Bochum. Kriegt der VfL Bochum im Abstiegskampf noch die Kurve? Die DFL hat jetzt die Termine für die kommenden Spiele zeitgenau angesetzt.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag die Ansetzungen für die Spieltage 26 bis 29 der Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Den 26. Spieltag am Freitag, 31. März, eröffnet der VfL Bochum mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr). Am Sonntag, dem 9. April, kommt es dann zu einem weiteren wegweisenden Spiel im Abstiegskampf: Der VfL empfängt den VfB Stuttgart (17.30 Uhr).

Im Anschluss warten Hochkaräter der Bundesliga: Union Berlin am 16. April (17.30 Uhr) und der VfL Wolfsburg am 22. April (15.30 Uhr).

Wegen geltender Feiertagsgesetzgebungen finden an Karfreitag (7. April) keine Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga statt. Stattdessen sind am 27. Spieltag in der Bundesliga drei und in der 2. Bundesliga fünf Partien auf Ostersonntag (9. April) terminiert.

Freitag, 31. März 2023:

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (20.30)

Sonntag, 9. April 2023:

VfL Bochum - VfB Stuttgart (17.30 Uhr)

Sonntag, 16.04.2023:

1. FC Union Berlin - VfL Bochum (17.30 Uhr)

Samstag, 22.04.2023:

VfL Bochum - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Mehr News und Infos zum VfL Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum