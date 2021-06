Abflug von Robert Zulj: VfL Bochum braucht einen Plan B

Bochum. Der Mittelfeldspieler war im Gerüst von VfL-Trainer Thomas Reis unentbehrlich. Auch den Fans dürfte der Abgang bitter aufstoßen.

Die Rahmendaten für die Bundesliga-Vorbereitung hat der VfL Bochum schon mal fixiert. Am 28. Juni versammelt Trainer Thomas Reis seine Aufstiegsmannschaft im Ruhrstadion. Er dürfte nicht alle wiedersehen, die den Traum von der Rückkehr ins Oberhaus wahr gemacht haben. Doch einen hätte er gerne beim Trainingsauftakt angetroffen: Mittelfeldspieler Robert Zulj, der mit seinen Toren und Vorlagen zum Schlüsselspieler der Bochumer wurde. Allerdings zieht es den Österreicher in die Wüste. Laut Kicker wechselt der torgefährliche Regisseur in die Vereinigten Arabischen Emirate zu al-Ittihad Kalba SC. Der Abflug ist noch nicht offiziell. Andere Medien bringen Zulj mit dem Dubai-Klub al-Nasr in Verbindung.