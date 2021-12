United-Trainer Ralf Rangnick schwärmt von Cristiano Ronaldo

Manchester. Er ist der dritte deutsche Trainer in der Premier League: Ralf Rangnick hat die Arbeit bei Manchester United aufgenommen. Seine Ziele.

Erst genoss Ralf Rangnick die Ronaldo-Show auf der Tribüne im Theater der Träume, tags darauf startete der deutsche Trainerstar im feinen Zwirn und voller Elan ins Abenteuer Manchester United. „Das ist einer der größten Klubs der Welt, vielleicht sogar der größte“, sagte der 63-Jährige am Freitagmorgen bei seiner offiziellen Vorstellung als United-Teammanager: „Die Herausforderung ist enorm. Aber ich freue mich sehr darauf, hier mit diesen Spielern zu arbeiten.“

Ralf Rangnick lobt Fitness von Cristiano Ronaldo

Die Medienrunde um 9 Uhr war für Rangnick aber Neuland. „Danke fürs frühe Aufstehen, die früheste Pressekonferenz meines Lebens“, sagte der langjährige Bundesligatrainer und lachte. Der morgendliche Termin zeigt: Rangnick, der United bis Saisonende betreuen und danach für zwei Jahre als sportlicher Berater zur Verfügung stehen soll, hat beim zuletzt kriselnden Rekordmeister aus England lange Tage und viel Arbeit vor sich.

Nach 14 Spieltagen ist das Starensemble um Cristiano Ronaldo nur Siebter der Premier League, mit zwölf Punkten Rückstand auf den FC Chelsea schon weit abgeschlagen im Titelrennen. Das packende 3:2 am Donnerstagabend im Topspiel gegen den FC Arsenal gab den Red Devils zumindest Hoffnung, Superstar Ronaldo durchbrach mit seinen Toren Nummer 800 und 801 in offiziellen Spielen die nächste Karriere-Schallmauer. Der 36-jährige Portugiese sei ein Spieler, der „ganz einfach den Unterschied ausmachen kann“, sprach Rangnick ein Sonderlob aus: „Ich habe noch nie einen Spieler in dem Alter gesehen, der so fit ist.“

Ronaldo dankt Interimstrainer Carrick

Die große Frage: Schafft Rangnick es, Ronaldo in seine laufintensive und pressinglastige Spielidee zu integrieren? Die erste Antwort gab es bereits gegen die Gunners. Ronaldo übte insgesamt 27-mal Druck auf Gegenspieler aus, so oft wie nie in dieser Saison - zuvor hatte der Schnitt bei 14,4 gelegen.

Superstar Ronaldo durchbrach mit seinen Toren Nummer 800 und 801 in offiziellen Spielen die nächste Karriere-Schallmauer. Foto: afp

Ronaldo bedankte sich bei Interimstrainer Michael Carrick, der in drei Spielen ungeschlagen blieb, und begrüßte Rangnick. „Es ist Zeit, Mister Ralf Rangnick am Steuer zu begrüßen...lass uns anfangen!“, schrieb er auf Instagram.

Rangnick bekräftigt: Haaland kein Thema

Ein neuer Stürmer, etwa Erling Haaland, wird bei United jedenfalls nicht gesucht, wie Rangnick bekräftigte. Gerüchte über eine vermeintliche Prämie in Höhe von zehn Millionen Euro für eine Verpflichtung des BVB-Torjägers konterte Rangnick mit Humor. „Lassen Sie mich mal nachsehen“, sagte er und blätterte demonstrativ in seinen Unterlagen: „Zehn Millionen für Haaland, zehn Millionen für Mbappe, zehn Millionen für Lewandowski und zehn Millionen für Kimmich.“

Seine Liebe zu England hatte Rangnick bereits vor vielen Jahren entdeckt. In Brighton studierte er Anfang der 1980er-Jahre an der Universität of Sussex Englisch auf Lehramt, seine Freizeit verbrachte er mit Ausflügen in legendäre Stadien wie das Highbury, die White Hart Lane oder den Goodison Park.

Rangnick schwärmt vom Fußball-Tempel Old Trafford

Nun steht Rangnick bald im Old Trafford an der Seitenlinie, einem Fußball-Tempel mit reichlich Historie. „Das ist absolut einzigartig“, schwärmte der langjährige Sportdirektor von RB Leipzig von seiner neuen Arbeitsstätte: „Nur sehr wenige Teams haben solch eine Atmosphäre im Rücken. Für mich ist das Fußball im reinsten Sinne.“

Am Sonntag (15 Uhr/Sky) gegen Crystal Palace darf Rangnick erstmals hautnah die Atmosphäre am grünen Rasen auskosten. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt dem Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer allerdings nicht, genauer gesagt eine Trainingseinheit zum Kennenlernen. Es gehe nun darum, „die nächsten Spiele zu gewinnen, da liegt mein Fokus“, betonte Rangnick. Dann ist in dieser Saison tatsächlich noch viel möglich. In der Champions League ist United bereits für das Achtelfinale qualifiziert, auch in der Liga ist Platz vier in Reichweite.

Nach Klopp und Tuchel der dritte deutsche Trainer

„Letztendlich bin ich sehr ehrgeizig“, sagte Rangnick, nach Jürgen Klopp und Thomas Tuchel der dritte deutsche Trainer der Liga: „Wir wollen die erfolgreichste Saison spielen, die möglich ist.“ (dpa)

