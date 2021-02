Uefa-Fünfjahreswertung: Bundesliga erschreckend schwach

Köln. Das Versagen von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim in der Europa League macht sich in der Uefa-Fünfjahreswertung bemerkbar.

Nach der Zwischenrunde in der Europa League und den Achtelfinal-Hinspielen in der Champions League steht die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA beschämend schwach da. Die vier Startplätze in der Champions League sind allerdings auf mindestens drei Jahre hinaus nicht gefährdet, weil der Vorsprung auf Verfolger Frankreich immer noch 17,322 Punkte beträgt.

Die Bundesliga holte mit ihren sechs Vereinen 0,714 Punkte. Tabellenführer Spanien kam auf 1,572, der Dritte Italien, den Deutschland eigentlich verfolgt, auf 1,143. Großer Gewinner war England mit 2,428 Punkten.

Deutschland liegt in der UEFA-Fünfjahreswertung mit 72,570 Punkten auf dem vierten Platz und weist weiterhin einen großen Vorsprung auf den Fünften Frankreich (55,248) auf. Die Franzosen haben zudem in dieser Saison gerade einmal die Hälfte an Punkten im Vergleich zur Bundesliga eingespielt. Die Top-4-Nationen stellen je vier Teams in der Champions League und bis zu drei Teams in der Europa League und der neu geschaffenen Conference League.

Angeführt wird das UEFA-Ranking von Spanien (93,855), gefolgt von der englischen Premier League (93,140) und der italienischen Serie A (73,438). (sid)