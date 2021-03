U21-EM: Moukoko dabei, Kuntz überrascht mit Schalke-Profi

Frankfurt. Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat am Montag sein Aufgebot für die Fußball-EM in Ungarn und Slowenien benannt. Moukoko fährt mit.

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat Wunderkind Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund für die Gruppenphase der U21-EM in Ungarn und Slowenien nominiert. Der 16-Jährige steht erstmals im Aufgebot des wichtigsten Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Sollte Moukoko zum Einsatz kommen, löst er Florian Wirtz (17) als jüngsten Spieler in der Geschichte der U21 ab.

„Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen. In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir deshalb beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft“, sagte Kuntz.

Im Kader für die drei Vorrundenpartien befinden sich in Malick Thiaw (Schalke 04), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart) und Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) drei weitere Spieler, die erstmals für die deutsche U21 zum Einsatz kommen könnten. Vor allem die Teilnahme von Schalke-Verteidiger Thiaw kommt überraschend. Auch Abwehrspieler Maxim Leitsch vom VfL Bochum wurde für das Turnier nominiert.

Insgesamt 23 Spieler dürfen im Aufgebot für die Partien gegen Ungarn (24. März) und die Niederlande drei Tage später im ungarischen Székesfehérvár sowie gegen Rumänien am 30. März in Budapest stehen.

Das deutsche Aufgebot für die U-21-EM in der Übersicht:

Tor: Lennart Grill (Bayer Leverkusen), Finn Dahmen (Mainz 05), Markus Schubert Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Josha Vagnoman (HSV), David Raum (Greuther Fürth), Amos Pieper (Arminia Bielefeld Bielefeld), Stephan Ambrosius (HSV), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Malick Thiaw (Schalke)

Mittelfeld: Salih Öczan (1. FC Köln), Niklas Dorsch (Gent), Arne Maier (Arminia Bielefeld), Vitaly Janelt (Brentford), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart), Anton Stach (Greuther Fürth)

Angriff: Mergim Berisha (Salzburg), Lukas Nmecha (Anderlecht), Florian Krüger (Ergebirge Aue), Jonathan Burkhardt (Mainz), Yousouffa Moukoko (Borussia Dortmund)

Der wichtigste Wettbewerb für U21-Fußballer wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zweigeteilt. Vom 24. bis 31. März findet die Vorrunde des Turniers in Ungarn und Slowenien statt, die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni. Die zwei besten Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals. Die DFB-Auswahl reist als EM-Zweiter von 2019 an, gehört trotz Platz eins in der Qualifikationsgruppe aber nicht zu den absoluten Topfavoriten.