Transfer von Stürmer Højlund zu Manchester United perfekt

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die Verpflichtung des dänischen Stürmers Rasmus Højlund unter Dach und Fach gebracht.

Die Ablösesumme soll umgerechnet 74 Millionen Euro betragen und könne durch Bonuszahlungen noch um gut acht Millionen Euro steigen, hieß es in Medienberichten. Wie der Club mitteilte, unterzeichnete der 20-Jährige einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Højlund spielte bislang für Atalanta Bergamo in Italien.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Fan dieses großen Clubs bin, seit ich ein kleiner Junge war, und ich habe davon geträumt, im Old Trafford als Spieler von Manchester United aufzulaufen“, wurde der Angreifer in der Mitteilung zitiert. Højlund räumte ein, er stehe noch am Anfang seiner Karriere, sei aber bereit, den nächsten Schritt zu machen und in einer Gruppe von Weltklassespielern zu spielen.

Wegen einer Verletzung des Gewebes, die er noch im Training bei Atalanta erlitt, wird es bis zum Debüt von Højlund in der Mannschaft des niederländischen Trainers Erik ten Hag vermutlich aber noch etwas dauern. Manchester United startet am 14. August daheim gegen die Wolverhampton Wanderers in die neue Premier-League-Saison.