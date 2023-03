Tottenham feuert Conte - kommt jetzt Nagelsmann?

München. Julian Nagelsmann könnte schnell wieder einen neuen Job haben. Mögliche Interessenten: Real Madrid und seit Sonntagabend Tottenham Hotspur.

Julian Nagelsmann wird kurz nach seiner Freistellung durch Bayern München bei mehreren europäischen Topklubs als möglicher neuer Chefcoach gehandelt. Laut einigen internationalen Medien sollen der englische Topklub Tottenham Hotspur, der am Sonntag die Zusammenarbeit mit Teammanager Antonio Conte beendete, und Spaniens Rekordmeister Real Madrid mögliche Interessenten sein.

International genießt der junge deutsche Coach eine hohe Wertschätzung. „Julian Nagelsmann ist der Name, der jedem Tottenham-Fan auf den Lippen liegt“, schrieb der englische Evening Standard, der Deutsche sei angeblich „offen für Gespräche über einen Umzug nach Nord-London“.

Tottenham und Conte: Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen"

Conte (53) und die Spurs trennten sich „in gegenseitigem Einvernehmen“, wie der Klub am Sonntagabend mitteilte. Contes bisheriger Assistent Cristian Stellini soll die Londoner bis zum Saisonende übernehmen und die Champions-League-Qualifikation sicherstellen, hieß es weiter. Für Tottenham spielen Stars wie Harry Kane, Heung-Min Son, Ivan Perisic oder Richarlison.

Die Spekulationen über eine Zukunft Nagelsmanns in Madrid drehen sich indes um ein Engagement ab dem kommenden Sommer. „Das Erdbeben in München“, schrieb El Mundo Deportivo, könne auch Konsequenzen für Real haben - falls es für Carlo Ancelotti bei den Königlichen nicht weitergeht. Nagelsmanns Aus bei den Bayern eröffne nun eine „unerwartete Chance“. Schon 2018, als der deutsche Trainer noch in Hoffenheim tätig war, soll es losen Kontakt mit Real gegeben haben.

Carlo Ancelotti: Vertrag in Madrid gilt bis 2024

Ancelotti wird als neuer brasilianischer Nationalcoach gehandelt. Tite hatte nach der WM in Katar seinen Posten niedergelegt, zurzeit wird die Selecao von Ramon Menezes interimsweise betreut. Menezes spielte in der Saison 1995/96 unter dem Namen Ramon Hubner für Bundesligist Bayer Leverkusen. Der ehemalige Bayern-München-Trainer Ancelotti (63) besitzt allerdings noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2024 bei den Madrilenen.

Am Freitag hatte der FC Bayern die Ablösung des 35-jährigen Nagelsmann, der noch einen Kontrakt bis 30. Juni 2026 an der Säbener Straße besitzt, bekannt gegeben. Will Nagelsmann wirklich eine neue Aufgabe übernehmen, muss er sich zunächst mit den Bayern über eine Vertragsauflösung einigen.

Bei seiner Verpflichtung durch die Bayern 2021 war der Ex-Hoffenheim- und -Leipzig-Trainer mit einem Fünfjahresvertrag in München ausgestattet worden. Der FC Bayern hatte 25 Millionen Euro Ablöse für Nagelsmann an den Ligakonkurrenten RB Leipzig überwiesen. (sid)

