Tim Meyer ist der wichtigste Mediziner im deutschen Fußball

Frankfurt. DFB-Arzt Tim Meyer leitet die Task Force der DFL für die Fortsetzung des Spielbetriebs. Seine Ruhe und Klarheit werden besonders geschätzt.

Auf den Tag genau kann Tim Meyer gar nicht mehr sagen, wann er das erste Mal vom neuartigen Coronavirus erfuhr. „Wenn ich mich recht erinnere, habe ich kurz vor dem Jahreswechsel im Urlaub das erste Mal davon gehört. Aber zunächst schien unklar, ob eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich ist. Für mich war das zunächst nur eine Infektionsmeldung, wie man sie gelegentlich hört.“ Die Aussage tätigte der Professor der Sport und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes am 1. März, als der Erreger begann, sich auch in Deutschland zu verbreiten.