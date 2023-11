Streich wünscht Ginter DFB-Rückkehr: „Wären alle glücklich“

Freiburg Sollte Matthias Ginter beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg weiter konstant seine Leistung abrufen, ist er für seinen Trainer Christian Streich zeitnah auch wieder ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. „Für ihn geht es darum, dass er bei uns gut auf dem Platz steht und richtig gute Spiele macht. Dann werden die Verantwortlichen das sehen und ihn wieder dazunehmen“, sagte Streich am Donnerstag. „Das wäre meine Idee, wie es laufen sollte und ich gehe davon aus, dass das auch so passiert. Dann wären wir alle glücklich - die Nationalmannschaft und wir auch.“

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Innenverteidiger Ginter im Juni gegen die Ukraine (3:3). Bei den folgenden zwei Partien in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) kam der 29-Jährige nicht zum Einsatz, seither wurde er nicht mehr nominiert. Für den Sport-Club stand Ginter in dieser Saison in 16 Begegnungen auf dem Platz.

Zur Lage der extrem strauchelnden DFB-Elf mochte sich Streich indes nicht äußern. „Es sagen ja sowieso alle etwas darüber, da fehle dann gerade noch ich“, sagte er. In den beiden jüngsten Länderspielen kassierte Deutschland gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) zwei weitere Rückschläge auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land im kommenden Jahr.