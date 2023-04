Strafen: So viel mussten Schalke, BVB, VfL, MSV und RWE zahlen

Essen. Pyrotechnik ist dem DFB ein Dorn im Auge. Vergehen werden mit Geldstrafen sanktioniert. Davon bleiben auch die Revierklubs nicht verschont.

3.698.595 Euro. Soviel Geld wurde bisher in dieser Saison von Vereinen aus den drei Profiligen an den Deutschen Fußball Bund (DFB) überwiesen. Der Grund: Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik oder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch die Revierklubs mussten schon tief in die Tasche greifen

In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Bochum aus Sicht der Vereine aus dem Ruhrgebiet am höchsten in der Tabelle, zusammengestellt und aufbereitet von dem Fanportal fussballmafia.de. 112.000 Euro musste der Verein zahlen, das bedeutet Rang sechs. Über die Hälfte der Summe (63.000 Euro) kommt dabei aus dem Auswärtsspiel auf Schalke in der Hinrunde, bei dem mitgereiste VfL-Fans Pyrotechnik abgebrannt hatten. Insgesamt steht Bochum auf dem sechsten Platz in den Klassement, das von Eintracht Frankfurt angeführt wird (392.100 Euro).

Schalke kommt Derby teuer zu stehen

Der Revierrivale aus Gelsenkirchen liegt mit 102.500 Euro knapp hinter dem VfL. Auch Schalke kam ein Derby-Auswärtsspiel teuer zu stehen. 34.000 Euro kostete der Einsatz von Pyrotechnik aus dem Hinspiel bei Borussia Dortmund. Der BVB ist mit 65.000 Euro Elfter in der Strafentabelle.

Allerdings kommen bei den Dortmundern noch die Strafen für die Fan-Vergehen bei Spielen ihrer zweiten Mannschaft obendrauf. In der 3. Liga steht der BVB II ebenfalls auf Rang elf, 9800 Euro mussten bisher an den DFB überwiesen werden. Etwas weniger war es für den MSV Duisburg. 7650 Euro bedeuten Platz 13.

In Bezug auf Strafen spielt Rot-Weiss Essen da in einer anderen Liga. Bisher wurde der Verein zu 36.900 Euro Strafe verurteilt, das ergibt Rang sechs in der 3. Liga. Zuletzt kostete das Abbrennen von Pyrotechnik beim Auswärtsspiel bei Viktoria Köln 11.900 Euro.

