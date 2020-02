Viel Zeit bleibt nicht. Aber ein Abend ist drin. Die einzige Bedingung: „Sie müssen zu mir ins Hotel kommen“, sagt Moritz Volz und ist sich bewusst, wie das klingt. Er lacht es weg. Geht halt nicht anders. Am Dienstag ist er angereist, einen Tag später in der Nacht ist er wieder weg. Dazwischen liegt an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig, Volz‘ Arbeitgeber. Seit Sommer ist er Assistent von Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Bleibt also nur der Abend zuvor, um Freunde zu treffen aus der Zeit, als Volz, dem Fußballer, die Spurs viel näherstanden, als die Bundesliga. RB Leipzig ohnehin: Den Red-Bull-Klub gab es damals nicht.

Von Schalke nach Arsenal

1999 wagte der gebürtige Siegener als 16-jähriger den Schritt raus aus dem Nachwuchszentrum des FC Schalke 04 in die Premier League. Zuerst zum FC Arsenal, später für fünf Jahre zum FC Fulham, dazwischen und danach war er jeweils an den FC Wimbledon und Ipswich Town verliehen. Der 37-Jährige ist für etwas mehr als einen Tag zu Hause. London ist seine „zweite Heimatstadt“, sagt er. Nicht nur der elf Lebensjahre wegen, sondern auch seiner damaligen Lebensphase geschuldet. „Ich bin dort quasi erwachsen geworden“, erklärt Volz. „Das hat mich sehr geprägt. Vor allem für mich als Landei den Schritt von der Provinz in eine solche Großstadt zu meistern.“

Unter denen, die ihm dabei geholfen haben, ist der Teamkoordinator der Spurs, Roberto Balbontin. „Mein früherer Englischlehrer“, erzählt Volz. Ihn wiederzutreffen, darauf freut er sich besonders. Das allerdings nicht im Hotel, sondern erst im Stadion, wenn es für den Transfer von nützlichen Infos in beide Richtungen zu spät sein wird. Volz würde allerdings ohnehin nichts ausplaudern. Seine Londoner Vergangenheit ist das eine, seine Gegenwart als Assistenzcoach des Bundesliga-Zweiten etwas anderes.

Profi bei St. Pauli und 1860 München

Es ist sein erster Job als Trainer. Zuvor war der frühere Abwehrspieler Scout und TV-Kommentator, nachdem er als Spieler von St. Pauli und 1860 München noch mal im deutschen Fußball auftauchte. Nagelsmann hatte sich einen Gehilfen gewünscht, „der früher Spieler war, noch nicht lange raus ist und wenn es geht, internationale Erfahrung besitzt“, erzählt Volz. „Ich habe in das Anforderungsprofil gepasst.“

Viel Neues über den englischen Fußball kann er seinem Chef und den Spielern freilich nicht erzählen.„Was soll ich noch sagen, was keiner weiß? Die Premier League ist gerade eine Nummer für sich, siehe die vier Europapokalfinalisten vergangenes Jahr.“ Darunter der RB-Gegner, der im Champions-League-Endspiel stand.

Spurs-Trainer José Mourinho aber hat er live erlebt. Volz war Fulham-Spieler, der Portugiese Trainer des FC Chelsea. „Mourinho ist eine Hausnummer“, sagt er. „Er hat eine Wahnsinnserfahrung und sehr viel Rückhalt bei seinen Spielern. Das hat eine enorme Auswirkung auf Spiele. Mourinho weiß, wie man solche Partien angehen muss.“

Tottenham hat besondere Fans

Erster Vorteil Tottenham. Der zweite: das Publikum. „Englischen Fans gehen viel mehr als die deutschen Fans auf das Spielgeschehen eingehen“, erklärt Volz. Er nennt Beispiele. „Die Partie entscheidet, was drumherum passiert – und auch umgekehrt. Ich habe Spiele in Anfield und bei Tottenham erlebt, wo du als Auswärtsmannschaft ein bisschen am Galgen hängst. Wenn du ein 0:0 in den letzten 15 Minuten verteidigen willst und du bekommst eine Ecke, sagen wir, vor The Kop, dann macht das was mit dir“, sagt Volz über die legendäre Fantribüne des FC Liverpool.

Eine der für seine Team entscheidenden Fragen sei deshalb: „Wie gehst du damit um?“. Die Antwort: „In positive Energie umwandeln.“ Zwar würden die Nuancen „vielleicht eher“ für einen Sieg der Spurs sprechen, so Volz. Aber die „große Kunst“ werde sein, „Ernsthaftigkeit und Lockerheit in Einklang zu bringen. Wenn uns das gelingt, sind wir definitiv nicht chancenlos.“