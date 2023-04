Serie A SSC Neapel in Italien dicht vor dem Meistertitel

Turin Die SSC Neapel kann schon am kommenden Wochenende den ersten Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft seit der Ära von Diego Maradona perfekt machen.

Ein Treffer in der Nachspielzeit bescherte dem überlegenen Spitzenreiter der Serie A einen 1:0 (0:0)-Erfolg bei Juventus Turin. Die in dieser Woche im Champions-League-Viertelfinale gegen die AC Mailand ausgeschiedenen Gäste feierten den Treffer von Giacomo Raspadori gegen Rekordmeister Juventus stürmisch.

Durch den Erfolg hat Neapel nun bei sieben noch ausstehenden Partien 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom. Sollte Napoli am kommenden Samstag sein Heimspiel gegen US Salernitana gewinnen und Lazio am Sonntag dann nicht bei Inter Mailand dreifach punkten, stünde Neapel vorzeitig als Meister fest. Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona hatte den Club aus der süditalienischen Metropole 1987 und 1990 jeweils zur Meisterschaft geführt.