Son nicht nach Saudi-Arabien - Premier League der „Traum“

Perth Stürmer Heung-Min Son kann sich einen Wechsel vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur nach Saudi-Arabien eigenen Worten zufolge nicht vorstellen.

Stürmer Heung-Min Son kann sich einen Wechsel vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur nach Saudi-Arabien eigenen Worten zufolge nicht vorstellen.

„In der Premier League zu spielen, ist immer noch ein Traum für mich, also freue ich mich auf diese Saison“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi. Besonders in der vergangenen Saison habe er körperlich gelitten. In der kommenden Spielzeit wolle er nun beweisen, dass „ich der Sonny bin, den wir alle kennen“, sagte der Südkoreaner, der momentan mit seinem Club in Australien auf Testspielreise ist.

Son hatte Ende 2022 unter anderem mit einem vierfachen Bruch über dem linken Auge zu kämpfen. Berichten zufolge hatte der Ex-Bundesliga-Stürmer (Hamburger SV, Bayer Leverkusen) ein Angebot für einen Wechsel in die saudi-arabische Pro League bekommen. Bestätigen wollte das der 31-Jährige am Montag nicht.