„So zurückzukommen ist verrückt“: Real besiegt Liverpool 5:2

Liverpool – Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool in der Champions League vor dem Aus. Trotz einer 2:0-Führung gegen Real Madrid setzt es am Ende eine 2:5-Pleite.

Jürgen Klopp will die Hoffnung auf das Viertelfinale der Champions League mit dem FC Liverpool nach dem krachenden 2:5 gegen Real Madrid noch nicht aufgeben. „Wir fahren dahin, das kann ich jetzt schon sagen, und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ob das möglich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir werden es probieren und dann weitersehen“, sagte er am Dienstagabend, nachdem Liverpool im Hinspiel des Achtelfinales ein 2:0 aus der Hand gegeben hatte.

Unmittelbar nach dem Spiel habe er natürlich das Gefühl, die Sache sei gelaufen. „So ist das in solchen Momenten. Aber je näher du dem Spiel kommst, desto größer werden die Chancen und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass unser Spiel gelaufen ist“, sagte Klopp.

Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Hausherren in Führung gebracht - Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Fußball-Spektakel an der Anfield Road.

Rüdiger: Mit Selbstvertrauen „ging alles etwas einfacher“

„Wir haben noch an uns geglaubt, aber so zurückzukommen, ist einfach verrückt“, sagte Reals Innenverteidiger Antonio Rüdiger. „Nach dem 0:2 haben wir uns gesagt: Wir brauchen nur ein Tor - das haben wir zum Glück schnell gemacht. Danach war unser Selbstvertrauen da, und es ging alles etwas einfacher“, sagte der Fußball-Nationalspieler.

Beide Teams hatten sich im Finale der Champions League 2018 und 2022 gegenübergestanden, in beiden Fällen gewann Real. Während Madrid durch das Comeback seine Titelambitionen unterstrich, steht Liverpool vor dem Aus.

Die Hoffnung auf eine Trendwende der in dieser Saison so strauchelnden Mannschaft ist vorerst verpufft. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat Liverpool in einem Heimspiel eines internationalen Wettbewerbs fünf Tore kassiert. „Das ist ein Realitätscheck“, urteilte der ehemalige Liverpool-Kapitän Steven Gerrard. „Bei jedem Team, das fünf Tore zulässt, müssen Dinge hinterfragt werden.“