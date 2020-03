Corona-Krise So unterschiedlich trainieren Bundesliga-Klubs in der Corona-Krise

Essen. Die Profis des FC Augsburg trainieren in Kleingruppen auf dem Rasen. Andere Spieler absolvieren ihre Einheiten weiter zu Hause.

An eine Rückkehr zur Normalität ist auch im Trainingsbetrieb der Fußball-Bundesligisten derzeit kaum zu denken. Allerdings unternahm der FC Augsburg bereits erste größere Schritte auf dem Weg dorthin. Der Tabellen-14. trainiert seit vergangenen Montag in Kleingruppen mit bis zu acht Profis auf dem Platz – das gibt es bei keinem anderen Verein. „Jeder Fußballer möchte den Ball am Fuß und den Rasen spüren“, sagte der neue FCA-Trainer Heiko Herrlich (48) in verschiedenen Interviews. Sein Team solle auf die Wiederaufnahme der Saison, wann immer diese komme, „bestmöglich vorbereitet sein.“