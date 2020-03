Ein bisschen aufgeregt war Martin Ziegenhagen schon vor seinem ersten Heimspiel. Ziegenhagen ist Gründer der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus. Seit fast zwanzig Jahren arbeitet er bei der bundesweiten Vereinigung „Gegen das Vergessen“ – für Demokratie“. Aber auch für ihn ist das hier Neuland. Ziegenhagen hat den vielleicht derzeit ungemütlichsten Fußball-Job des Landes: Der 55-jährige Berliner ist Anti-Rassismus-Beauftragter des Chemnitzer FC.

Sein offizielles Debüt fällt mit einem beschämenden Jahrestag zusammen. Vor einem Jahr, am 9. März 2019, hielten rechte Anhänger des CFC im Regionalliga-Heimspiel gegen die VSG Altglienicke eine Trauerfeier für den am Vortag verstorbenen Neonazi Thomas Haller ab. Eine schockierende Zeremonie, die augenscheinlich vom Verein geduldet wurde. Der krisengeschüttelte Chemnitzer FC bemühte sich hinterher um Klarstellung: Man sei erpresst worden. Entlassungen, der persönliche Besuch von DFB-Vize Rainer Koch und eine landesweite Debatte über die rechte Szene im deutschen Fußball folgten. Eine Diskussion, die dieser Tage durch die rechten Anfeindungen in den Stadien erneut aufflammt.

Ein Jahr später hält sich der Chemnitzer FC nach dem Aufstieg in die Liga drei auf, am Samstag gewann er mit 1:0 (1:0) gegen Unterhaching. Er hat sich von einigen Verantwortlichen getrennt, vom damaligen Sicherheitsdienst, vom einstigen Kapitän Daniel Frahn, der mit den Rechten sympathisierte, und Chemnitz hat nach Chaos-Monaten wieder einen Aufsichtsrat, in dem unter anderem Stephan Ballack sitzt, der Vater des einstigen CFC-Spielers und späterem Nationalspieler Michael Ballack.

Es scheint, als ob wieder mehr himmelblau im braunen Sumpf zu sehen ist.

Dafür will auch Martin Ziegenhagen sorgen, dafür ist er hier: „Wir konzentrieren uns bei der Arbeit auf die bewegliche Mitte, die auch hier in Chemnitz den größten Teil der Fans darstellt. Wir gehen auf sie zu, hören uns ihre Probleme und Sorgen an. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir sie ernst nehmen. Denn die rechten Fans sind in der Unterzahl und vermitteln den Eindruck, der CFC sei eine rechte, braune Bude. Aber das ist nicht der Fall.“

Die braune Bude, sie machte vor einem Monat wieder Schlagzeilen. Beim Auswärtsspiel gegen 1860 München randalierten rechte Hooligans aus Chemnitz in der Stadt. Sie lieferten sich Schlägereien, zeigten den Hitlergruß, beleidigten Beamte, spielten rechtsradikale Lieder ab. Die Polizei sprach von einer „ganz neuen Qualität“ der Ausschreitungen.

Netz gegen rechtsextreme Gewalt

„Ich bin nicht blauäugig“, sagt Martin Ziegenhagen. „Es gibt Menschen, die sind für uns nicht erreichbar. Ich gebe diese Menschen nicht verloren, aber ein menschenverachtendes und demokratiefeindliches Verhalten ist nicht tolerierbar.“

Ziegenhagen weiß, worauf er sich einlässt. Er arbeitete mit dem Nordostdeutschen Fußball-Verband zusammen, half dabei ein Netzwerk gegen rechtsextremistische Gewalt aufzubauen. Zuletzt beriet er auch den Chemnitzer FC. Dennoch, als die Stelle frei wurde, habe auch er „mehrmals in mein Herz gehört“. Sein Vorgänger Daniel Maaß, so berichtet es der WDR, habe den Verein desillusioniert verlassen.

Der Diplom-Pädagoge Ziegenhagen steckt noch voller Tatendrang. Er möchte jetzt die handelnden Personen in Chemnitz kennenlernen, die Vereinsführung, die Geschäftsführung. „Ein Verein lebt ebenso wie die Gesellschaft von handelnden Personen. Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Sie müssen ganz deutlich und klar nach außen kommunizieren, dass man mit dem Verhalten einiger weniger nicht einverstanden ist.“

Mittelfristig sollen die Ressourcen der Stadt – die Uni, die Schulen – genutzt und eine „neue Identifikation mit dem Verein“ geschaffen werden, um die Mitte zu stärken. „Wir müssen lauter werden. Das ist flapsig gesagt, aber darum geht es: Die Mehrheit ermutigen, dass wir mehr sind.“

Der rechte Rand, er schien sich in den vergangenen Monaten wieder vom Rand zu entfernen. Beim Pokalspiel auf Schalke, als Hertha-Profi Jordan Torunarigha beleidigt wurde. Oder in Münster, als Würzburg-Spieler Leroy Kwadwo das gleiche widerfuhr. Immerhin dort wurde der Störer durch die Fans zurückgedrängt – an den Rand. „Ich finde das großartig. Gleichzeitig weiß ich, dass dazu eine Menge Mut gehört“, sagt Ziegenhagen. Ob das auch in Chemnitz passieren könnte? „Natürlich. Ich halte die Chemnitzer nicht für charakterlose Demokratieverächter. Ich traue ihnen eine solche Aktion ebenso zu. Aber vielleicht müssen sie dazu noch ermutigt werden.“