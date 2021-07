Sky macht die Zweite Liga zur Champions-League-Klasse

Essen. Der Pay-TV-Sender nimmt die 2. Bundesliga mit Schalke, Bremen und HSV in den Fokus. Sky Sport News verschwindet wieder hinter der Bezahlschranke.

Die Video-Präsentation von Sky sprach schon mal Bände. Der Pay-TV-Sender hatte seine Experten Mikro Slomka und Torsten Mattuschka ins Studio eingeladen: Geredet wurde natürlich viel, aber nicht über Bayern, BVB und Leipzig, sondern über das Kräftemessen der Traditionsklubs in Liga zwei.

"Es wird oft gesagt, das ist die beste Zweite Liga aller Zeiten, aber diesmal ist es wirklich so", sagte etwa Ex-Profi Mattuschka. Auch der Ex-Schalke-Trainer Slomka sieht einen besonderen Reiz im Unterbau mit Schalke, HSV, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf: "Ich freue mich schon auf das Eröffnungsspiel, das auch in der Bundesliga hätte stattfinden können." Nächsten Freitag empfängt Bundesliga-Absteiger Schalke 04 den Hamburger SV.

Sky: Champions League nur noch über Umwege

Das Unternehmen aus Unterföhring trägt der Aufwertung der 2. Liga Rechnung - etwas notgedrungen, denn Sky hat die Exklusiv-Rechte an der Champions League verloren. Sky-Kunden können die Spiele der Königsklasse nur noch über Umwege verfolgen. Rechteinhaber ist der Streamingdienst DAZN. Das Programm können Sky-Kunden dazubuchen.

Sky legt deshalb den Fokus auf die deutschen Ligen. "Die Bundesliga hat einen riesigen Stellenwert für uns", sagte der aus London zugeschaltete Sportchef Charly Claasen. Seit 30 Jahren würden die Kunden Sky mit der Bundesliga verbinden, und das soll auch in Zukunft so bleiben. 506 der 612 Begegnungen aus den ersten beiden Ligen werden bei Sky laufen. Während in der Bundesliga DAZN dem TV-Sender Konkurrenz macht und insgesamt 106 Spiele überträgt, davon 102 exklusiv, werden alle 306 Zweitliga-Spiele auf Sky zu sehen sein. Allerdings hat sich der Free-TV-Sender Sport1 die Rechte am Samstagabend-Topspiel gesichert und überträgt ebenfalls 33 Spiele. Das Eröffnungsspiel zwischen Schalke und HSV wird auch von Sat.1. übertragen.

Sky Sport News verschwindet hinter der Bezahlschranke

DAZN hat auf dem Rechtemarkt kräftig zugelegt. Der Streamingdienst überträgt die Freitag- und Sonntagspiele der Bundesliga exklusiv. Den Samstag erhebt Sky dafür in den Stand eines "Super-Samstags". Zehn Stunden lang überträgt der Pay-TV-Sender ab 13 Uhr von den Plätzen des deutschen Spitzen-Fußballs. "Das Herz der Bundesliga schlägt bei Sky", meint Claasen. Dazu sollen dann auch die bekannten Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann und Erik Meijer beitragen,

Der bislang frei empfangbare Sender Sky Sport News wird künftig wieder hinter der Bezahlschranke verschwinden. Der Kanal soll dafür wieder vermehrt andere Sportarten als Fußball in den Fokus nehmen und live auf die Ereignisse des Sports reagieren. (lo)

