Siege für Chelsea und PSG in Champions League: Werner trifft

Essen. Favoritensiege in der Königsklasse. Sowohl der FC Chelsea als auch Paris Saint-Germain fahren in der Gruppenphase einen Dreier ein.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea ihren ersten Sieg in der Champions League gefeiert. Mit dem Duo in der Startelf setzte sich der englische Premier-League-Club am Mittwochabend beim FK Krasnodar klar mit 4:0 (1:0) durch. Callum Hudson-Odoi (37. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Werner mit einem Elfmetertor (76.) seinen ersten Treffer in der Königsklasse für seinen neuen Club markierte. Zudem trafen Hakim Ziyech (79.) und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (90.). Mit vier Punkten übernahmen die Londoner vorerst die Tabellenführung der Gruppe E.

Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain konnte derweil einen kompletten Fehlstart verhindern. Das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Basaksehir Istanbul dank des Doppelpacks von Moise Kean (64./79.) mit 2:0 (0:0). Für Neymar & Co. war es nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Manchester United der erste Sieg in der Leipziger Vorrunden-Gruppe H. (dpa)