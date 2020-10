Sieg dank Hacken-Treffer: U21 greift nach EM-Ticket

Fürth. Das EM-Ticket ist für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Greifen nah. Gegen Bosnien-Herzegowina siegt das DFB-Team mit 1:0.

Die deutschen U21-Fußballer sind dank eines Hacken-Treffers von Torjäger Lukas Nmecha wieder voll auf EM-Kurs. Im vorletzten Qualifikationsspiel setzte sich die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gegen Bosnien-Herzegowina ungefährdet mit 1:0 (1:0) durch und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe 9.

Nmecha (29.) vom RSC Anderlecht brachte die DFB-Auswahl in Fürth mit seinem schon sechsten Treffer in der EM-Qualifikation auf die Siegerstraße. Damit überholte Deutschland mit 15 Punkten den bisherigen Spitzenreiter Belgien (13), der überraschend bei Außenseiter Republik Moldau (0:1) verlor. Belgien hatte beide Gruppenspiele gegen das DFB-Team für sich entschieden (3:2, 4:1).

Zum Abschluss hat die Kuntz-Elf, die am vergangenen Freitag in Moldau noch mit 5:0 gewonnen hatte, gegen Wales (17. November) alles in der eigenen Hand. Auch ein Remis könnte für die fünfte EM-Teilnahme in Serie reichen, da neben den Gruppensiegern auch die fünf besten Gruppenzweiten das Ticket für die Endrunde in Slowenien und Ungarn lösen.

Leverkusens Florian Wirtz musste angeschlagen raus

Kuntz, der insgesamt auf nur 16 Feldspieler zurückgreifen konnte, nahm drei Veränderungen in der Startelf vor. Für Dennis Geiger, Luca Kilian und Felix Passlack starteten Amos Pieper, Yannik Keitel und Ridle Baku.

Vor allem der schnelle Baku (VfL Wolfsburg) sorgte auf der rechten Außenbahn immer wieder für Gefahr. Vor menschenleerer Kulisse in Fürth musste die ohnehin schon dezimierte DFB-Elf bereits früh einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Rekordspieler Florian Wirtz (17) von Bayer Leverkusen, seit Freitag jüngster deutscher U21-Profi, musste angeschlagen ausgewechselt werden (26.).

Kurz darauf spielte Salih Özcan (1. FC Köln) allerdings einen idealen Querpass zu Nmecha, der spektakulär mit der Hacke traf. Die Kuntz-Elf erarbeitete sich trotz Überlegenheit aber kaum Großchancen, stattdessen musste Torhüter Lennart Grill einige Male stark eingreifen.

Im zweiten Durchgang hatten die deutschen Junioren über weite Strecken alles im Griff. Joker Jonathan Burkardt von Mainz 05 (51.) und Özcan (52.) verpassten es aber, die Führung auszubauen. Grill hielt bei einer Großchance von Ermedin Demirovic vom SC Freiburg die Führung fest (71.). (sid)