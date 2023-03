SG Wattenscheid 09 legt Einspruch ein - 1. FC Köln II droht Punktverlust

Bochum. Mit 2:3 verlor die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga gegen die U21 des 1. FC Köln. Die Punkte werden die Kölner aber wohl nicht behalten.

Die SG Wattenscheid 09 kann hoffen, den Abstand auf Abstiegskonkurrent 1. FC Köln U23 in der Regionalliga zu verkürzen. Denn beim 3:2-Sieg des FC bei der SG Wattenscheid am vergangenen Sonntag hat der FC einen Wechselfehler begangen.

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln II: Fall beim Sportgericht

Wattenscheid-Vorstand Christian Pozo y Tamayo bestätigte gegenüber dieser Redaktion: „Das ist richtig, wir haben Einspruch eingelegt. Wir warten ab, was passiert. Der Fall ist nun beim Sportgericht.“

Was ist genau passiert? Die U23-Teams dürfen „bis zu drei Spieler, die am 1.7. das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, gleichzeitig im Spiel haben“, heißt es in der Spielordnung. Beim FC waren das in Wattenscheid zum Start Stephan Salger, Lukas Nottbeck und Profileihgabe Dimitris Limnios. In der 80. Minute wechselte Trainer Mark Zimmermann dann Thomas Kraus ein und nahm keinen der drei genannten Spieler runter. So standen vier Mann auf dem Feld, die am 1.7. das 23. Lebensjahr bereits vollendet hatten.

Wohl keine Punkte für die SG Wattenscheid 09

Doch die Fans der SGW dürfen sich nicht zu sehr freuen. Denn „falls das Spiel gewonnen wurde oder unentschieden endete, wird es mit 0 Punkten und 0:2 Toren gegen den Verein, der den Verstoß begangen hat, gewertet“, so die Spielordnung. Zudem sieht sie vor, dass der SG 09 in dem Fall die Punkte nicht zugesprochen werden.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits 2013 – ebenfalls mit Wattenscheider Beteiligung. Am ersten Spieltag der damaligen Regionalliga-Saison gewann der KFC Uerdingen mit 2:0 bei der SG 09. Doch die Uerdinger hatten nur drei und nicht vier der erforderlichen U23-Spieler im Aufgebot. Uerdingen bekam die drei Zähler abgezogen und für Wattenscheid gab es keine Punkte.

Wattenscheid 09 hat am Wochenende spielfrei

Vermutlich wird es auch dieses Mal so sein. Somit hätte die SGW nur den Vorteil, dass Köln auch wieder „nur“ sieben Zähler entfernt ist. In der Tabelle rutscht Köln dagegen dann auf Rang 14 ab und hätte nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, den derzeit Fortuna Düsseldorfs U23 belegt (27 Punkte). Ahlen hat 23, Wattenscheid 21 Punkte, Straelen ist abgeschlagen (13). An diesem Wochenende hat die SG 09 spielfrei

