Senegals Trainer nach Sieg gegen Kamerun im Krankenhaus

Yamoussoukro Senegals Fußball-Nationaltrainer Aliou Cissé ist nach dem 3:1-Sieg seines Teams beim Afrika-Cup gegen Kamerun ins Krankenhaus gebracht worden. Der 47-Jährige wurde im Hospital von Yamoussoukro wegen einer Infektion untersucht, wie der Fußballverband Senegals mitteilte.

Senegals Fußball-Nationaltrainer Aliou Cissé ist nach dem 3:1-Sieg seines Teams beim Afrika-Cup gegen Kamerun ins Krankenhaus gebracht worden. Der 47-Jährige wurde im Hospital von Yamoussoukro wegen einer Infektion untersucht, wie der Fußballverband Senegals mitteilte.

Die Untersuchungsergebnisse sind laut Mitteilung beruhigend. Der Coach sei wieder beim Team. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Senegal hat beim Turnier in der Elfenbeinküste die bisherigen beiden Spiele in der Gruppe C gewonnen. Der Tabellenführer hat sich damit bereits für das Achtelfinale gesichert. Cissés Team trifft im letzten Gruppenspiel am Dienstag in Yamoussoukro auf Guinea.