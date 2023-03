Schon wieder Haaland: Manchester City im FA-Cup-Halbfinale

Manchester Er trifft und trifft und trifft: Erling Haaland ist einfach nicht zu stoppen und führt Manchester City ins FA-Cup-Halbfinale.

Manchester City hat dank Erling Haaland als erster Club das Halbfinale im englischen FA Cup erreicht.

Der 22-jährige Norweger erzielte beim 6:0 (2:0) der Citizens im Viertelfinale gegen den Zweitligisten FC Burnley mit einem Dreierpack (32./35./59.) seine Saisontore 40, 41 und 42. Julian Alvarez (62./73.) und der in der 63. Minute für Haaland eingewechselte Cole Palmer (68.) erzielten die weiteren Treffer für den englischen Meister.





Der nächste Bayern-Gegner in der Champions League hatte am Samstag im eigenen Stadion nur in der Anfangsphase Probleme mit dem Zweitligisten. Das Team des früheren HSV-Profis Vincent Kompany spielte unbekümmert auf und hätte sogar in Führung gehen können. Vier Tage nach dem 7:0 in der Champions League bei RB Leipzig mit dem Fünfer-Pack von Haaland hatte Trainer Pep Guardiola sein Team auf sieben Positionen verändert - auch Kapitän Ilkay Gündogan saß auf der Bank.





ManCity ist der große Favorit auf den Gewinn des FA Cups. Mit dem FC Liverpool ist der Titelverteidiger und mit dem FC Arsenal der Rekordsieger in diesem Wettbewerb bereits ausgeschieden. Am Sonntag geht es im FA Cup mit den Begegnungen Sheffield United gegen Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion gegen Grimsby Town und Manchester United gegen FC Fulham weiter. Grimsby Town, im Achtelfinale Bezwinger vom FC Southampton, ist als Viertligist dabei.