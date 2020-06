Schmerzmittel im Sport: Warum die Pille ein Irrglaube ist

Der Fußball hat ein Problem mit Schmerzmitteln, legt eine Recherche von ARD und „Correctiv“ nahe. Der Missbrauch reiche bis in die Amateurligen.

Schmerzmittel und Sport. Mag man dem Thema ein Gesicht geben, dann ist es wohl das von Ivan Klasnic. Der ehemalige Top-Stürmer von Werder Bremen ist nun 40 und hat seine dritte neue Niere erhalten. In seinem Rechtsstreit, den er gegen Bremer Ärzte führt, gibt es noch kein rechtskräftiges Urteil. Klasnic klagt an, dass die Vereinsärzte nicht einschritten, als seine Nierenwerte in den kritischen Bereich gingen, er aber über Jahre weiter Schmerzmittel nahm.