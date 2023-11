Scherning neuer Trainer bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig Trainer Daniel Scherning soll Eintracht Braunschweig vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Kurz vor der Verkündung trennt sich der Zweitligist von seinem Sportchef.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Daniel Scherning als neuen Trainer verpflichtet. Der 40-Jährige soll den niedersächsischen Traditionsclub vor dem Abstieg bewahren.

Der ehemalige Osnabrücker und Bielefelder Trainer erhält nach Angaben des Vereins einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 mit Optionen für die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Scherning tritt die Nachfolge von Jens Härtel an, der am 23. Oktober gehen musste. In den beiden vergangenen Spielen gegen Fortuna Düsseldorf (1:4) und im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 (0:2) hatte Marc Pfitzner die Mannschaft betreut.

Wenige Stunden vor der Ernennung von Scherning zum neuen Trainer hatte die Eintracht die Trennung von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann bekannt gegeben. Bei nur einem Saisonsieg und zuletzt neun sieglosen Spielen sind die Niedersachsen Tabellenletzter. Der im Sommer als Sportdirektor installierte Benjamin Kessel, der perspektivisch die Vollmann-Nachfolge übernehmen sollte, wird nun früher als ursprünglich geplant mehr Verantwortung übernehmen und sein Aufgabengebiet erweitern.