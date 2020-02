Schalke schaut auf Katterbach - Köln-Talent fällt länger aus

Köln. Bundesligist 1. FC Köln war am Sonntag beim 1:4 gegen Bayern München chancenlos. Zu allem Überfluss verletzte sich Talent Noah Katterbach.

Auf viele Dinge sind sie in dieser Fußball-Bundesliga-Spielzeit nicht stolz beim 1. FC Köln. Auf die vielen Talente, die nach einem verkorksten Start in die Saison den Sprung in den Profibereich geschafft haben, hingegen schon. Jan Thielmann, Ismail Jakobs und natürlich Noah Katterbach sind die neuen Hoffnungsträger der Domstädter.

Vor allem der Linksverteidiger hat in dieser Saison überrascht. Der etatmäßige Linksverteidiger Jonas Hector wurde ins defensive Mittelfeld versetzt. Die freie Stelle hat sich der 18-Jährige geschnappt. Doch dem zwölften Ligaspiel in dieser Saison wird vorerst keins folgen. Denn Katterbach verletzte sich gegen den Rekordmeister in der ersten Hälfte. In der 25. Minute klärte Katterbach eine Münchner Ecke per Kopf, beim anschließenden Herausrücken knickte er unglücklich um und ging direkt zu Boden. Die Diagnose gab es am Montag. Der FC meldete: Katterbach hat sich im Spiel gegen den FC Bayern eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Schalke soll an dem Talent des 1. FC Köln interessiert sein

Damit fällt der Spieler, der in Köln noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 hat, vorerst aus. Vermutlich auch gegen den FC Schalke, den Verein, der an dem Träger der Fritz-Walter-Medaille interessiert sein soll. Auch der 1. FC Köln kämpft vehement um eine Verlängerung des Vertrages. Der Marktwert des 18-Jährigen wird auf sieben Millionen Euro geschätzt, Tendenz steigend. Denn Katterbach wird eine große Zukunft vorhergesagt.





Aktuell muss er aber erst einmal pausieren. Nicht das erste Mal in dieser Saison. Es ist bereits die dritte Verletzung für den Shootingstar der Kölner, der sonst auf noch mehr Einsätze beim FC gekommen wäre.