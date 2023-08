Schalke-Podcast: Welchen Lichtblick es vor Kaiserslautern gibt

Es ist ein historischer und ein bitterer Tag für den DFB. Die Frauen scheiden bei der WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde aus. Kurz nach Abpfiff reden die zweimalige Europa- und Weltmeisterin Linda Bresonik, FUNKE Sport Chefin vom Dienst Melanie Meyer und Moderator Nils Halberscheidt über die miserable Leistung gegen Südkorea. Gerade Linda Bresonik nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Zuvor redet unsere Runde aber über das Schalker Heimspiel gegen Lautern und die Erwartungen an RWE und MSV vor dem Saisonstart in der dritten Liga.

Essen. Nach der Auftaktpleite in Hamburg steht Schalke gegen Kaiserslautern schon etwas unter Druck. Im Podcast sprechen wir über die S04-Situation.

Mit einem Negativ-Erlebnis ist Schalke 04 in die neue Saison in der 2. Bundesliga gestartet. 3:5 unterlagen die Königsblauen vergangene Woche beim Hamburger SV. Somit steht die Mannschaft von Thomas Reis vor dem ersten Heimspiel der Saison am Samstag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern schon leichter unter Druck.

In unserem Podcast "fussball inside" sprechen wir über die Situation auf Schalke nach dem ersten Spielen und mit Kaiserslautern vor der Brust. Trotz der schwachen Defensivleistung brachte die Partie in Hamburg nämlich auch Lichtblicke mit sich. Darüber spricht Moderator Nils Halberscheidt mit der zweimaligen Europa- und Weltmeisterin Linda Bresonik sowie FUNKE Sport Chefin vom Dienst Melanie Meyer.

Außerdem blickt das Trio auf den anstehenden Start in der 3. Liga, wo Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg wieder ins Geschehen eingreifen. Und zudem richtet sich der Blick natürlich auch auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, die am Donnerstag ein Desaster erlebte und vorzeitig aus der WM in Australien und Neuseeland ausschied.

Die zweimalige Europa- und Weltmeisterin Linda Bresonik (rechts) im Gespräch mit FUNKE Sport Chefin vom Dienst Melanie Meyer (links) und Moderator Nils Halberscheidt.

